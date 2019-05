Incidente in A4 | auto sotto camion | 2 morti Schianto choc | traffico ko a Redipuglia

Incidente Palermo - scontro tra auto e moto allo Zen : Giovanni muore a 39 anni e lascia 2 figli : È Giovanni Guarino, 39 anni, la vittima dell'Incidente verificatosi oggi allo Zen di Palermo in seguito allo scontro tra una moto e un'auto. Ferita anche la conducente della vettura. I familiari della vittima, che lascia due figli piccoli, si sono radunati all'ingresso dell'ospedale Villa Sofia creando momenti di tensione che hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.Continua a leggere

Muore a 21 anni per un Incidente sugli sci : i genitori ottengono l’autorizzazione a utilizzare il suo sperma per avere un nipote : Zhu, 21 anni, è morto lo scorso febbraio per un incidente sugli sci accaduto a West Point ma potrà comunque avere un figlio: i genitori hanno ottenuto l’autorizzazione del giudice a prelevare lo sperma del giovane. La storia la riporta il Washington Post: Peter Zhu era un cadetto all’accademia statunitense di Concord, California. Il giudice John Colangelo ha concesso ai genitori di Zhu di disporre dello sperma congelato del ragazzo che è ...

Incidente sull’autostrada A4 tra Villesse e Redipuglia : due morti : Tragico Incidente stradale giovedì mattina sull’autostrada A4, nel tratto tra Villesse e Redipuglia (in direzione Trieste). Un’auto è finita contro

Siena-Firenze - Incidente in autostrada : si ribalta l'autobus di turisti - muore una donna e trenta feriti : Drammatico incidente a Monteriggioni, sul raccordo autostradale Siena-Firenze. Un autobus con a bordo decine di turisti russi e dell'Est Europa si è ribaltato: una la vittima, una donna di 40 anni molto probabilmente la guida del gruppo dei turisti dell'Est Europa, oltre a una trentina di feriti. Il

Incidente A1 - Luigi e Fausto morti sull’autostrada a Modena : dovevano festeggiare il compleanno : Luigi Visconti e Fausto Del Moro sono le vittime dell'Incidente verificatosi sabato notte sull'Autostrada del Sole tra Modena Sud e Modena Nord: i due erano a bordo di una Bmw quando, complice forse l'eccessiva velocità e la pioggia, sono usciti fuori strada, schiantandosi contro il guardrail. Stavamo andando a Rovigo a festeggiare il compleanno di Luigi che aveva compiuto da poco 39 anni.Continua a leggere

Incidente Modena - due morti. Il video choc prima dello schianto : «Andiamo a 200 all'ora - ci aspetta la droga». Falciati da un'auto : Due ragazzi, due amici, sono morti stanotte in un Incidente sull'autostrada A1 tra Modena Nord e Modena Sud. Le vittime sono Luigi Visconti, 39 anni originario di Napoli, e Fausto Dal Moro, 36...

Incidente sulla Statale 106 - scontro fra auto : 6 feriti su statale catanzarese - anche 2 bimbi : Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina, è intervenuta intorno alle 23.45 sull SS106 nel comune di Sellia Marina per il sinistro. Due le vetture coinvolte una Skoda Octavia ed una Kia Rio.Continua a leggere

Incidente tra due Ferrari alla Mille Miglia! Auto distrutte nel campo - ferita una donna : Spettacolare Incidente stradale alla Mille Miglia nella provincia di Ancona. A scontrarsi due Ferrari, entrambe finite nel prato a bordo strada dopo lo schianto. Ancora da accertare con esattezza la dinamica del sinistro, che fortunatamente non avrebbe provocato feriti gravi. Una donna è stata portata per accertamenti in ospedale. Secondo una prima ricostruzione, le due lussuose Auto procedevano a velocità sostenuta quando, per cause ancora ...

Tragico Incidente a Reggio Calabria : muore 24enne sul colpo schiacciata dalla sua auto : Un Tragico incidente mortale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a Pazzano, Provincia di Reggio Calabria. Nel Tragico scontro mortale ha perso la vita una giovane ragazza di Reggio Calabria, originaria di Stilo. Morta sul colpo per cause ancora in fase di accertamento Nel tardo pomeriggio di ieri, sulla ex Strada Statale 110 all'altezza della periferia di Pazzano, una giovane ragazza originaria di Stilo di 24 anni, Maria Giovanna ...

Assicurazioni - cosa succede se hai un Incidente in auto senza cinture di sicurezza : RcAuto - stangata nascosta : Da una recente indagine commissionata da Facile.it e realizzata da mUp Research su un campione rappresentativo della popolazione nazionale adulta emerge che, nonostante l’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza nei sedili posteriori dell’auto è sancito dall’articolo 172 del codice della strada,

Incidente lungo l’autostrada A4 tra Villesse e Palmanova : coinvolti quattro tir : L'Incidente è avvenuto oggi pomeriggio in direzione Venezia ed ha visto il coinvolgimento di quattro camion. Gravi conseguenze per il traffico.Continua a leggere