Game of Thrones | boss HBO difende gli showrunner e sullo spin-off | ' Forse già nel 2020'

Blastingnews

(Di giovedì 23 maggio 2019)ofè terminato è la HBO continua a fare i conti con lo straordinario risultato raggiunto in ben 8 stagioni acclamate da pubblico e critica. Soltanto le ultime puntate che hanno portato ad un finale molto controverso sono finite nell’occhio del ciclone, ma il presidente del network Casey Bloys in un’intervista a Deadline ha affermato di non essere rimasto sorpreso dalla reazione dei fan: “Non sono rimasto sorpreso dalla loro reazione, anche perché per una serie così grande e con un fandom tanto appassionato non credo che esistesse un modo per accontentare tutti. In base a quanto vedo online mi sembra di capire che il pubblico si sia diviso sul finale. Questo penso sia giusto alla fine perché alcuni lo amano e alcuni lo odiano, ma la vera vittoria è che tutti si sono sentiti profondamente coinvolti”....

zerocalcare : 10 pagine con tutti i punti più controversi dell'ultima stagione di Game of Thrones. (Affrontati puntata per punta… - trash_italiano : Va ora in onda il vero finale di Game of Thrones. #noneladurso - troisi_licia : So che l'ansia di sapere cosa ne pensassi vi divorava tutti, per cui non pongo tempo in mezzo. La prima a vederla,… -