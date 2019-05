Fagioli alla messicana

cosacucino.myblog

(Di giovedì 23 maggio 2019)Una ricetta facile facile da preparare e al contempo molto gustosa…. ia modo mio… Ingredienti: 2 barattoli diborlotti 300 gr di salsicce 1 barattolino di pomodoro concentrato sale olio evo peperoncino crostini di pane 1 spicchio di aglio 1 cipolla piccola Preparazione In una pentola facciamo soffriggere la cipolla sminuzzata e uno spicchio di aglio tritato. Togliamo il budello alle salsicce e aggiungiamole sbriciolandole all’olio. Facciamo soffriggere il tutto. Quando le salsicce saranno ben rosolate, aggiungiamoci i, il concentrato di pomodoro e amalgamiamo il tutto. Aggiustiamo di sale, aggiungiamo il peperoncino e facciamo cuocere per circa 10/15 minuti. Serviamo caldi in un tegamino con dei crostini di pane strofinati con un pò di aglio e un filo di olio.

