Di Battista | Zingaretti è come Mark Caltagirone | non esiste

(Di giovedì 23 maggio 2019) Dibba non le manda a dire,al solito. In un’intervista rilasciata all’agenzia Adnkronos, l’ex parlamentare ed esponente del Movimento 5 Stelle si scaglia controe Salvini. Del primo dice che “non”, è”, lo “sposo fantasma” con cui Pamela Prati voleva andare a nozze.”è un uomo della vecchia politica con un partito lacerato”.Ma Diha parole dure anche per il vicepremier e alleato di governo: “Chiacchieri meno e lavori di più. Eliminare il reato di ‘abuso di ufficio’? L’ennesima stupidaggine di Salvini”. E invita la Lega a rispettare il contratto di governo.Mattarella super partes - La richiesta di impeachement nei confronti di Sergio Mattarella “secondo me non è stato un errore in ...

