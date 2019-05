Whatsapp | arriva la pubblicità in chat dal 2020

Su Whatsapp dal 2020 arriva la pubblicità : La notizia dell’arrivo delle pubblicità su Whatsapp, novità già attesa per l’inizio del 2019, sembrerebbe ora confermata per il 2020. L’annuncio ufficiale sarebbe arrivato durante il Facebook Marketing Summit 2019 di Rotterdam, nel quale un portavoce della piattaforma social ha confermato che dall’anno prossimo gli utenti del servizio di messaggistica più scaricato al mondo troveranno la pubblicità all’interno della visualizzazione dello ...

La Modalità scura arriva in altre parti di Whatsapp con la nuova versione beta : La versione 2.19.139, disponibile in beta, porta con sé ancora più Modalità scura, chiamata Modalità notte, all'interno di WhatsApp e dimostra che i lavori procedono a ritmo serrato. L'articolo La Modalità scura arriva in altre parti di WhatsApp con la nuova versione beta proviene da TuttoAndroid.

Nokia 8110 - Whatsapp è arrivato sul banana phone - : ... trattenendo invece dall'acquisto compulsivo chi sapeva di non poter fare a meno dell'app di messaggistica più utilizzata al mondo. Anche Alberto Colombo, General Manager di HMD Global Italia, ne è ...

Invio di immagini multiple in Whatsapp - arriva il contatore e la segnalazione del peso della galleria : Inutile negarlo, l'Invio di immagini multiple in WhatsApp spesso e volentieri mette in grave difficoltà la memoria dei nostri telefoni. La condivisioni di interi album di foto tra contatti comporta l'impiego anche di una parte considerevole di memoria interna dei device, dunque potrebbe essere più che utile scoprire in anteprima i MB esatti destinati ai nuovi scatti, così come il numero preciso di contenuti pronti a sbarcare sul telefono. Una ...

Whatsapp beta arriva alla versione 2.19.130 con qualche piacevole novità : WhatsApp ha finalmente iniziato a testare questa funzionalità che visualizza l'adesivo nell'anteprima della notifica quando inviato da un contatto, con la possibilità di rispondere, oppure segnare il messaggio come letto, direttamente dalla notifica. La funzione è attualmente in fase di sviluppo e non sappiamo quando diventerà disponibile, tuttavia, trattandosi di una modifica minore, possiamo aspettarci che verrà rilasciata al più ...

Whatsapp - arriva l’addio agli screenshot : Sempre più usato, sempre più diffuso e fa sempre più notizia. È WhatsApp, strumento fondamentale nella comunicazione interpersonale e ormai mezzo di contatto anche in ambito lavorativo. Di conseguenza, ogni modifica dell’app di messaggistica fa altrettanto notizia. E ce n’è una che non sarà presa bene dagli utenti. Una funzione alla quale dovremo rinunciare. L’era degli screenshot delle chat di WhatsApp sta giungendo al termine. O ...

Whatsapp : arrivano i nuovi adesivi : E' ormai imminente l'arrivo di una ulteriore novità per gli utenti di Whatsapp. Si tratta di nuovi adesivi che saranno presto visibili a tutti

Whatsapp : arriva la modalità notte e impronta digitale : L'applicazione di messaggistica più usata, Whatsapp, offre ai suoi utenti sempre nuove scoperte, tra queste: la versione notte e l'impronta digitale

Whatsapp arriva anche su iPad : ... ma sembrerebbe che l'app nativa per il tablet Apple del servizio di messaggistica istantanea più usato al mondo non debba arrivare a breve . È quanto riporta WABetaInfo, noto sito di leak e ...

Whatsapp Business arriva su iOS in tutto il mondo : Whatsapp Business arriva su iOS dopo il lancio limitato dello scorso mese e ad un anno dell’arrivo dell’App su Android. Al momento disponibile in Brasile, Germania, Indonesia, India, Messico, Regno Unito e Stati Uniti, nelle prossime settimane lo sarà nel resto del mondo. A differenza dell’App standard, come si può (Continua a leggere)L'articolo Whatsapp Business arriva su iOS in tutto il mondo è stato pubblicato su ...

Whatsapp Business arriva su iPhone - è ufficiale : ... in Italia, che ha registrato un incremento del volume d'affari del 5-10% da quando ha cominciato a utilizzare WhatsApp Business, i proprietari di piccole aziende di tutto il mondo utilizzano la ...