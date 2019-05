SCENARIO Tria e gli 80 euro avvicinano il commissariamento

Def - Tria in audizione : “SCENARIO prevede aumento Iva - in attesa di alternative” : La “sfida” e il “vincolo principale per la politica di bilancio” resta sempre “l’elevato debito pubblico“. È il punto di partenza dell’audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato sul Def del ministro dell’Economia Giovanni Tria. Ridurre “il rapporto debito Pil” è infatti uno dei “pilastri dell’azione governativa” confermati nel Documento di economia ...