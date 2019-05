L' Economic Outlook OCSE mette in guardia l' Italia su crescita e conti pubblici

Blastingnews

(Di mercoledì 22 maggio 2019) L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppoo () ha fornito un aggiornamento sulle stime didel paese che è stato ripreso da tutti i principali organi di stampa. Secondo il nuovoil nostro Paese dovrebbe registrare unanulla nel 2019 per poi vedere un modesto miglioramento dello 0,6% nel 2020. La debole dinamica sulladel prodotto interno lordo potrebbe avere conseguenze negative sui saldi di finanza pubblica con un peggioramento del rapporto deficit/Pil di 50 punti base (dal 2,4% del 2019 al 2,9% del 2020) e unadel rapporto debito/Pil oltre il 135%. L'istituto di ricerca ha ribadito le criticità della politicaa espansiva del governo, che non sta producendo gli effetti sperati in termini die potrebbe contribuire ulteriormente al peggioramento negli aggregati di finanza pubblica....nua a ...

