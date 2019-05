calcioweb.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2019) E’ uno dei protagonisti più importanti dell’impresa, che nel giro di due anni ha compiuto il doppio salto dalla C alla A dopo aver provato per anni ad uscire dalle sabbie mobili della terza serie. Merito anche e soprattutto suo e del tecnico Liverani, di cui il Direttore Sportivo Maurone elogia le capacità. Si affida a TuttoSport il dirigente dei giallorossi per parlare a 360° della squadra neo promossa. Ecco le sue parole. “Il proposito di partenza di quest’anno prevedeva una salvezza tranquilla. Poi l’organico ridotto a 19 squadre ci ha costretto a qualche intervento che avevamo lasciato in sospeso per puntare ai playoff. E invece… Liverani? Ha un grande carisma, è molto credibile e meritocratico verso i giocatori. E ha idee molto innovative. Se resta? Mi auguro di sì, è una persona leale e gli abbiamo prolungato il contratto. ...

CalcioWeb : Lecce, DS Meluso a tuttocampo: 'In A per restarci. Servono 6-7 innesti, su Pellè...' - salernopost : I miracoli sono solo apparenti. Dietro una grande vittoria c’è sempre un grande lavoro, di progettazione e lungimir… - SalentoSport : #LECCE – #Meluso, tra bilanci e nuove prospettive da #SerieA: “C’è grande entusiasmo ma serve concretezza. C’è poco… -