Ambiente | smog e qualità dell’aria progetto vincitore di “Mad for science”

Ambiente - Costa : “80 mila morti per smog all’anno - Governo in campo” : Due giorni dedicati alla qualita’ dell’aria nella citta’ che piu’ di tutte le altre paga il tributo a questa vera e propria emergenza ambientale e sanitaria: Torino. Sara’ infatti il capoluogo piemontese ad ospitare il ‘Clean air dialogue’, il dialogo sulla qualita’ dell’aria che vedra’ il Governo, tutte le regioni, gli stakeholders e la commissione europea intorno allo stesso ...

Ambiente : Ue - Italia ok su riciclo ma problemi acque e smog : La Penisola è ai primi posti in Europa per il recupero e riuso delle materie prime in un'ottica di economia circolare, ma la bonifica delle discariche irregolari e la creazione di un sistema di ...

Smog - LegAmbiente : già 17 città fuorilegge per il 2019 : Dodici tappe da Sud a Nord della Penisola per promuovere una rivoluzione delle nostre città a favore di una mobilità elettrica, leggera e condivisa. Monitoraggi: 79 hotspot delle polveri sottili fatti dai volontari di Legambiente nei punti più critici delle città. Oltre 30mila visitatori e 16mila studenti che hanno potuto toccare con mano le sfide che abbiamo di fronte per segnare la fine dell’era delle fonti fossili e per dare una risposta ...

Treno Verde di LegAmbiente : inizio anno negativo per Torino - ecco i dati su smog e traffico : Brutto inizio d’anno per la città di Torino per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico. Dall’inizio del 2019 i limiti normativi previsti per il PM10 – 35 superamenti giornalieri ammissibili in un anno – sono stati già abbondantemente superati. Ben 51, infatti, le giornate in cui sono stati oltrepassati i livelli critici di polveri sottili nella centralina di Torino-Grassi. Un andamento purtroppo in linea con i dati raccolti nei monitoraggi ...