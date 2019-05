Alessandro Moggi | ' Conte è ancora un' ipotesi | se può andare alla Juve preferirà tornarci'

Blastingnews

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Sarà l'argomento principale di questi ultimi giorni di maggio tra i tifosi bianconeri, i quali attendono impazientemente di conoscere la decisione dellantus sul nuovo tecnico bianconero per la prossima stagione. Ad oggi circolanodiversi nomi, tra gli improbabili Guardiola e Klopp, passando per i più "abbordabili" Pochettino, Sarri e Simone Inzaghi. Le ultime indiscrezioni rivelano che sarebbe favorita la pista italiana e, dopo le ultime dichiarazioni rilasciate dal procuratorea "Tiki Taka", non si può escludere a priori un ritorno di Antonio, nonostante nel 2014 non si sia lasciato benissimo con il presidente Agnelli....

simshine95 : @pisto_gol Ieri c'era Alessandro Moggi a TikiTaka, oggi Luciano Moggi a Sportitalia, domani dobbiamo aspettarci qualche nipote a DiMartedi? - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Alessandro Moggi: 'Conte è ancora un'ipotesi per Juve, se può tornare in bianconero preferirà tornare là' - gmlavolpe : RT @TUTTOJUVE_COM: Alessandro Moggi: 'Conte è ancora un'ipotesi per Juve, se può tornare in bianconero preferirà tornare là' -