Lutto in Formula 1 | è morto Niki Lauda | aveva 70 anni

Formula 1 - tristezza infinita per Magnussen dopo gli attentati in Sri Lanka : tremendo Lutto per il suo sponsor : Il pilota danese ha mostrato la sua vicinanza all’amico Anders Povlsen, suo sponsor personale che ha perso tre figli nell’attentato in Sri Lanka Durissimo colpo per Kevin Magnussen a pochi giorni dal Gp d’Azerbaijan, il pilota danese infatti è venuto a conoscenza della morte di tre dei quattro figli di un suo carissimo amico, venuti a mancare in seguito agli attentati avvenuti la domenica di Pasqua in Sri Lanka. Photo4 / ...