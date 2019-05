L' ombra della faida dietro al duplice omicidio di Ruinas

L’ombra del doping si allunga sul Giro d’Italia. E spunta il nome di Petacchi - ora voce della Rai : L’ombra del doping sul 102° Giro d’Italia. Tutto è nato dall’Operazione Aderlass, l’inchiesta antidoping che aveva portato a cinque arresti durante i recenti Mondiali di sci nordico in Austria e che si è poi allargata anche ad altri sport: secondo gli inquirenti coinvolgerebbe inoltre numerosi Paesi, soprattutto dell’area nord europea e balcanica. ...

Ponte Morandi - l’ombra della camorra sui lavori : interdizione antimafia per una ditta : La Prefettura di Genova su indicazione della Direzione Investigativa antimafia ha notificato un'interdittiva antimafia alla Tecnodem Srl, società che si occupa di demolizioni di materiale ferroso e in cui opera Ferdinando Varlese, in passato protagonista di gravi reati e accusato di avere relazioni con clan della camorra.Continua a leggere

Belmonte Mezzagno - ucciso a colpi di pistola. C'è l'ombra della mafia : Il cadavere di Antonino Di Liberto è stato trovato riverso in un'auto nei pressi della sua abitazione. Fratello dell'ex sindaco del paese Pietro Di Liberto, aveva uno studio di commercialista in corso Aldo Moro, a Belmonte Mezzagno. Roberto Chifari Potrebbe esserci una vendetta trasversale dietro l'omicidio di Antonio Di Liberto, 49 anni, commercialista, ucciso questa mattina a Belmonte Mezzagno, nel palermitano. L'uomo, che è ...

Tangenti Milano - così un cartello di 50 imprenditori si spartiva appalti : accordi - tradimenti e l’ombra della ‘ndrangheta : accordi, tradimenti, manovre e l’ombra della ‘ndrangheta. Non ci sono solo le corruzioni nell’ultima storia di Tangenti messa nero su bianco dalla Dda di Milano. A “inquinare” (o tentare di farlo) gli appalti c’era un vero e proprio cartello di imprenditori: una cinquantina in totale quelli sotto indagine da parte dei pm Antimafia guidati da Alessandra Dolci. Per l’accusa con patti di desistenza e ...

L’ombra della ’ndrangheta sulla politica : Arrestate 43 persone, tra loro anche amministratori pubblici e imprenditori. Coinvolti 4 esponenti di FI. Gli inquirenti: «Finanziamenti illeciti anche a FdI».

L’ombra della ’ndrangheta sulla politica Bufera giudiziaria su Forza Italia | : La maxi-operazione dei carabinieri e guardia di finanza coordinata dalla Dda di Milano. Coinvolti 4 esponenti di FI. Arrestate 43 persone, tra loro anche amministratori pubblici e imprenditori

Giovani attiviste crescono all’ombra della Grenfell Tower di Londra : “L’incendio alla Grenfell Tower di Londra ci ha spinto a mettere in discussione tutto quello che non va”. Intervista alle attiviste britanniche Samiah Anderson e Swarzy Macaly. Leggi

Otto e mezzo - Di Maio raggiunto dalla notizia di Conte e Siri : "Spero che non si voti". L'ombra della crisi : "Mi auguro che non ci sia un voto". Luigi Di Maio è in studio da Lilli Gruber per registrare Otto e mezzo su La7 quando apprende che Giuseppe Conte presenterà nel prossimo CdM, l'8 o 9 maggio, la revoca della deleghe del sOttosegretario leghista alle infrastrutture Armando Siri, indagato per corruzi

Il 25 aprile dei 5S omaggi alla Liberazione e attacchi a Salvini. Di Maio 'Inutile Corleone se c è ombra della mafia' : Poi una nuova stilettata all'alleato: 'Puoi anche andare a Corleone a dire che vuoi liberare il Paese dalla mafia, ma per farlo devi soprattutto evitare che la politica abbia anche solo un'ombra ...

Salvini a Corleone. Di Maio : "Se Siri non si dimette è lì con l'ombra della mafia" : "La vera Liberazione è quella dalla mafia". Con queste parole, nei giorni scorsi, Matteo Salvini ha motivato la sua decisione di disertare le celebrazioni del 25 aprile, Festa della Liberazione, e di recarsi a Corleone, in provincia di Palermo, per l'inaugurazione del nuovo commissariato di polizia. Nella targa che è stata scoperta, la scritta: "Una storia di contrasto al crimine mafioso, di lotta per la legalità a tutela ...

L'ombra della Jihad sulla strage di Pasqua - 310 morti . Quaranta arresti e coprifuoco in tutto lo Sri Lanka : Unanime il cordoglio del mondo. Papa Francesco ha auspicato che "tutti condannino questi atti terroristici disumani e mai giustificabili" e ha espresso "fraterna vicinanza' al popolo dello Sri Lanka. ...

Sri Lanka - l'ombra della Jihad sulle stragi di Pasqua : Più avanzano le indagini e più si staglia l'ombra della Jihad sulle stragi di Pasqua che in Sri Lanka hanno provocato 290 morti e 500 feriti, vittime delle esplosioni che hanno sventrato chiese e ...