internazionale

(Di martedì 21 maggio 2019) Il cambiamento climatico, l’immigrazione e il populismo di destra sono al centro degli interessi degli elettori. Uno scenario tipicamente europeo, ma anche globale. Leggi

blogLinkes : In Svezia la questione climatica entra nel dibattito elettorale - Shinichi199E : Comunque per come hanno organizzato la votazione, in tv è sembrata una questione tra Olanda e Svezia, mentre in re… - Etzi2891 : Dato che noi non vinceremo, a questo punto dico solo questo: la Svezia NON DEVE vincere. Mi va bene qualsiasi altra… -