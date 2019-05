lineapress

(Di martedì 21 maggio 2019) E così iniziò ad avere un ragionevole. Prendendo spunto da Fantozzi (con qualche variazione), Disembra nutrire dei dubbi sull’della… Il ministro del lavoro è intervenuto a DiMartedì di La7. In primis ha fatto notare come laabbia fatto una vera e propria collezione di attacchi in questi giorni: dal Papa ai magistrati. La speranza è che i verdi possano redimersi: Giggino ha anche affermato che sono benche fatica veramente a capirli: “Daatteggiamneto dellaè diverso. Spero che da lunedìestremista possa cambiare” Roma, 21 mag. (askanews) – “Dal’dellaè diverso, spero che da lunedì questoestremista possa cambiare” Chissà se dobbiamo crederci… L'articolo Ildi Di: “da...

lineapress_news : Il dubbio di Di Maio: “da quattro mesi atteggiamento Lega è diverso” #lega #LuigiDiMaio #m5s - Geppe42lombardi : @matteosalvinimi @Cartabiancarai3 attenzione Salvini perché Di Maio ha detto che i loro toni non si abbasseranno, c… - Patt16889426 : Non c è dubbio, certi argomenti Di Maio non è in grado di capirli, non è un fallimento del Ministro Salvini, il pot… -