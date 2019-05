Basket | Daniel Hackett | “L’Eurolega con il CSKA una grande impresa Voglio rimanere a

Basket - Final Four Eurolega 2019 : il CSKA Mosca è Campione d’Europa! L’Efes lotta ma va ko. Fa festa anche Daniel Hackett : Il CSKA Mosca ritorna sul tetto d’Europa. Ottavo titolo per la corazzata russa, che ha sconfitto in Finale l’Anadolu Efes per 91-83 al termine di una partita avvincente e che è rimasta in equilibrio fino alla fine. Una vittoria meritata per il CSKA, che risale sul gradino più alto del podio dopo l’ultima volta datata 2016. Un lavoro straordinario di coach Itoudis, che ha saputo gestire al meglio un gruppo fortissimo. E’ ...