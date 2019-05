TelevideoRai101 : Uganda, 9 morti su barca e 5 su camion - zazoomnews : Maltempo Uganda si ribalta una barca con i giocatori di calcio: almeno 9 morti - #Maltempo #Uganda #ribalta #barca - zazoomblog : Maltempo Uganda si ribalta una barca con i giocatori di calcio: almeno 9 morti - #Maltempo #Uganda #ribalta #barca -

Unacon oltre 50 persone tra giocatori di calcio e fan si è ribaltata nel lago Alberto, nell'occidentale. Nove i, decine i dispersi. La causa: carico eccessivo del natante e meteo avverso. Stavano andando a una partita amichevole tra squadre locali. Altro incidente mortale,sempre in, per un gruppo che rientrava da un funerale. Almeno 5 le vittime e 15 i feriti. In 70 erano stipati sul rimorchio di unche si è ribaltato: rischiava di scontrarsi frontalmente contro un altro mezzo pesante.(Di lunedì 20 maggio 2019)