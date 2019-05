Premio Gentleman | vince Andrea Barzagli | tutti gli altri riconoscimenti

calcioweb.eu

(Di lunedì 20 maggio 2019) Serata di grande sport e spettacolo a Milano, dove si è appena conclusa un’altra edizione del, vinto dal difensore centrale della Juventus e della Nazionale. Una serata trascorsa alla Scuola militare Teuliè di Milano dove sono stati riconosciuti i valori di lealtà e sportività, di quel fair play, di cui purtroppo spesso si sente parlare ma che poco si pratica. Quest’anno come non mai ilsi è schierato contro il razzismo riconoscendo a Inter e Milan un impegno forte, in prima linea per dire basta a ogni forma di discriminazione. L’ha fatto il Milan con la campagna ‘Rispetto per’, con il suo capitano Alessio Romagnoli. L’ha fatto l’Inter con la campagna ‘Buu’, promossa dal presidente Steven Zhang in prima persona. E poi c’è Genova, la tragedia del Ponte Morandi. ...

AntoVitiello : L'arrivo di #Piatek con la compagna, al premio San Siro Gentleman 2019 @MilanNewsit - acmilan : La diretta dell'#InfernoDelLunedì dedicata al Premio Gentleman, l’ultima del #MilanPrimavera contro la Fiorentina e… - acmilan : Incontra Alessio Romagnoli al Premio Gentleman 2019 e ricevi la sua maglia autografata ?????? Meet Alessio Romagnoli… -