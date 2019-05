Paris Saint-Germain | Mbappé spiazza il club parigino | il francese apre ad un clamoroso

Paris Saint-Germain - partito l’assalto a Donnarumma : adesso uno tra Buffon e Areola è di troppo : Il club parigino potrebbe bussare alla porta del Milan la prossima estate, mettendo sul piatto ben 50 milioni per strappare Donnarumma ai rossoneri Il Paris Saint-Germain piomba su Gigio Donnarumma, mettendo nel mirino il portiere del Milan per la prossima stagione. Un corteggiamento ancora non concretamente iniziato, ma che presenta già alcuni abboccamenti tra le parti. Anne-Christine POUJOULAT / AFP Nonostante il rinnovo di Areola fino ...

Allegri pronto a salutare la Juventus - per lui c'è il Paris Saint Germain (Rumors) : Massimiliano Allegri e la Juventus sembrano due strade destinate a separarsi, l'addio è imminente dopo questa stagione, le sensazioni sono quelle di un ciclo concluso, che regge solo grazie alla vittoria del campionato, con una rosa tanto completa da ambire a qualcosa di più di un singolo trofeo, non contando la Supercoppa Italiana. Agnelli sembra essere convinto di lasciar partire il tecnico, su di lui è vigile l'occhio del Paris Saint Germain, ...

Ligue 1 - il Paris Saint Germain pareggia col Nizza : errore dal dischetto per Cavani : Paris Saint Germain già campione in Francia, fermato oggi sul pari da un buon Nizza: Cavani ha sulla coscienza un rigore… Il Paris Saint Germain pareggia 1-1 in casa contro il Nizza nell’anticipo della 35esima giornata della Ligue1 che i parigini hanno già matematicamente conquistato. Gli ospiti passano in vantaggio con Ganago al 1′ della ripresa ma vengono raggiunti da Neymar al 15′ su calcio di rigore, in pieno ...

Paris Saint-Germain - Mbappé squalificato per tre turni : Neymar invece rischia uno stop molto più pesante : L’attaccante ventenne è stato sanzionato con tre turni di stop per un fallo commesso nei confronti di un avversario in finale di Coppa di Francia, il brasiliano invece rischia per il pugno rivolto al tifoso prima della premiazione Clima teso al Paris Saint Germain, è stato infatti squalificato per 3 giornate Kylian Mbappé. L’attaccante 20enne è stato sanzionato con un cartellino rosso nella finale di Coppa di Francia contro il ...

Paris Saint-Germain - Mbappé fa chiarezza sul proprio futuro : “ecco cosa ho deciso di fare” : Il giocatore francese, autore di una tripletta nel match con il Monaco, ha rivelato le sue intenzioni per la prossima stagione Il titolo è arrivato ieri pomeriggio senza giocare, grazie al pareggio del Lille che ha permesso al Paris Saint-Germain di diventare campione di Francia. In serata poi la squadra di Tuchel ha festeggiato la vittoria della Ligue 1, stendendo 3-1 il Monaco al Parco dei Principi. AFP/LaPresse Protagonista nemmeno a ...

Il Paris Saint-Germain campione di Francia senza giocare : Dopo avere fallito due match-point, il Paris Saint-Germain conquista il titolo di Francia senza giocare . Nella giorno di Pasqua la squadra di Thomas Tuchel disputa alle 21 il posticipo della 33/a ...

Paris Saint Germain sconfitto ancora : la vittoria della Ligue 1 rinviata ancora : Paris Saint Germain sconfitto in trasferta dal Nantes, festa per il titolo della Ligue 1 rimandata per Buffon e soci Il Paris Saint Germain perde in trasferta con il Nantes e rimanda ancora la festa per il titolo della Ligue 1. Nel recupero della 28esima giornata Buffon e compagni cedono per 3-2 contro i ‘canarini’ malgrado il vantaggio iniziale firmato da Dani Alves al 19′. I padroni di casa ribaltano il match con la ...

Incendio Notre-Dame - il triste messaggio social del Paris Saint Germain : Il Paris Saint Germain sui social: il messaggio del club francese a seguito dello scoppio dell’Incendio alla cattedrale di Notre-Dame di Parigi “Immagini terribili della Cattedrale di Notre-Dame di Parigi, uno dei monumenti più belli della nostra città, afflitto da fiamme. Coraggio a tutte le persone mobilitate per estinguere questo fuoco”. Così il Paris Saint Germain su Twitter ha espresso tutta la sua amarezza ...

Juventus e Paris Saint Germain - un punto in comune : C’è una cosa che accomuna la Juventus di Allegri e il Paris Saint Germain di Tuchel e che riguarda i rispettivi campionati nazionali. Dopo la vittoria dei bianconeri sul Milan e il pareggio del Napoli contro il Genoa, alla Juve basterà un punto a Ferrara, sul campo della Spal, per laurearsi campione d’Italia per l’ottava volta consecutiva. Il Psg è stato fermato sul 2-2 dallo Strasburgo e ora anche ai parigini servirà un ...

Gigi Buffon rimarrà comunque al Paris Saint Germain : La situazione si complica per Gigi Buffon. Infatti il Paris Saint Germain avrebbe deciso di non puntare più sul’ex portiere

Mercato Paris Saint Germain - colpo per i francesi : arriva un centrocampista : Ander Herrera, centrocampista spagnolo 29enne momentaneamente in forza al Manchester United, avrebbe trovato già un accordo con il Paris Saint Germain per la prossima stagione. Herrera è stato impiegato 26 volte nell’arco di questa stagione considerando tutte le competizioni, segnando 3 gol (2 in campionato e 1 in FA Cup) e fornito altrettanti assist (tutti in campionato). Lo spagnolo ha firmato un pre contratto in attesa del ...