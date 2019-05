Juve | quattro colpi di mercato non dovrebbero dipendere dall' allenatore | tra questi Pogba

Juventus - Allegri via : corsa a quattro per la panchina - Inzaghi risale - idea Sarri : Massimiliano Allegri non sarà l’allenatore della Juventus nella prossima stagione. Lo ha comunicato lo stesso club bianconero attraverso una nota sul suo sito ufficiale, i perché dell’addio verranno spiegati domani in una conferenza stampa congiunta con il presidente Andrea Agnelli. C’è chi mormora che sia stato il mercato il punto in cui si è arrivati allo strappo con visioni profondamente diverse tra il tecnico, pronto alla rivoluzione con ...

Calciomercato Juventus - Corriere dello Sport : “Il nuovo Max - quattro rinforzi e un progetto anti-Spagna” : Ieri il lungo vertice, durato circa tre ore, da cui ne è scaturita però una fumata grigia. Oggi probabile altro incontro tra Massimiliano Allegri e la dirigenza bianconera per capire il futuro del tecnico. Lui chiede garanzie e, come fatto sapere qualche giorno fa, ha in mente una “nuova Juve”. Cosa aleggia nella sua mente? Quale idea? Prova ad ipotizzare qualcosa il Corriere dello Sport nelle sue pagine odierne, che titola: ...

Calciomercato Juve : quattro le possibili alternative a Cancelo - tra cui Trippier e Darmian : C’è anche Cancelo nella lista dei possibili partenti per il prossimo Calciomercato della Juventus. Il portoghese dopo una stagione tra alti e bassi è tra gli uomini più richiesti della rosa bianconera e così Paratici sta sondando il terreno per capire, in caso di cessione, come coprire la lacuna sulla destra della difesa. In Inghilterra piace Trippier, in Francia c’è un ritorno di fiamma per Sidibè mentre non è da escludere il nome di Darmian, ...

Calciomercato Juventus - quattro possibili ingressi a centrocampo : tra questi c'e Kroos : I tifosi bianconeri aspettano l'esito dell'incontro fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli ed il tecnico Massimiliano Allegri, un confronto che sancirà definitivamente la conferma o meno del tecnico toscano. Ma un altro evento sarà molto importante dal punto di vista del mercato, ovvero l'approvazione del bilancio d'esercizio previsto per giugno 2019, in cui la Juventus dovrebbe confermare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni ...

Juve - blitz del ds Paratici a Firenze per quattro giocatori : tra questi Chiesa (RUMORS) : Il mercato potrebbe entrare nel vivo a breve ed in alcuni casi, è già iniziato. Lo possiamo dire soprattutto riferito alla Juventus, che dopo essere uscita anzitempo dalla Champions League ed aver vinto lo scudetto con cinque giornate di anticipo, ha iniziato a lavorare a possibili trattative per la prossima stagione. Il riferimento della dirigenza Juventina resta sempre Fabio Paratici, che nell'ultima giornata di campionato ha dapprima ...

Calciomercato Juve - quattro possibili colpi a centrocampo - fra questi Milinkovic-Savic : La disfatta in Champions League della Juventus ha messo in evidenza nella rosa bianconera diversi limiti soprattutto in difesa e a centrocampo: l'assenza di Chiellini è pesata e Rugani non è riuscito a sostituirlo in maniera adeguata, ma anche nella mediana, la gioventù e la qualità dell'Ajax hanno sovrastato il centrocampo bianconero. Ed è quindi molto probabile che i maggiori investimenti nel mercato estivo bianconero riguarderanno appunto ...

Juve - i numeri dell’eliminazione : quattro sconfitte in dieci partite - troppe per chi punta a vincere. L’ultima volta fu nel 2002-2003 : Serata di Champions amara per la Juve, eliminata dall’Ajax ai quarti di finale. Un verdetto cocente, che mette fine all’avventura europea troppo presto. Non ti puoi permettere di giocare sotto ritmo in Champions League, perché il livello della altre squadre è nettamente superiore a quello delle nostre italiane con le quali la Juve gioca in campionato, dove vince a mani basse da 8 stagioni. E, appunto questo sarebbe dovuto ...

Calciomercato Juve : quattro possibili nomi per la difesa - tra questi ci sarebbe Savic : Uno dei settori in cui la Juventus dovrà investire il prossimo Calciomercato estivo è sicuramente quello difensivo: gli addii di Barzagli (che lascerà anche il calcio giocato) e di Caceres (che difficilmente sarà riscattato dalla Lazio), oltre alla non più giovane età dei due centrali titolari Bonucci e Chiellini, porteranno la dirigenza bianconera ad acquistare almeno due difensori centrali. Se però De Ligt pare essere una possibilità da ...

Champions League – Juventus-Ajax - Daspo immediato per quattro tifosi olandesi : Controlli per Juventus-Ajax: denuncia e Daspo per quattro tifosi olandesi quattro tifosi dell’Ajax sono stati denunciati dalla polizia di Torino e nei loro confronti verrà emesso Daspo immediato. Nell’ambito di controlli al casello autostradale di Settimo torinese, disposti in vista del ritorno dei quarti di finale Champions League tra Juventus e Ajax in programma domani sera all’Allianz Stadium, sono stati controllati un ...

Scattano i controlli sugli olandesi per il big match di Juve - Ajax - fermati quattro ultrà : Sono già scattati i dispositivi di sicurezza in vista del big match di Champions League Juve-Ajax. Al casello autostradale di Settimo la Digos ha fermato un pullman e un pulmino di tifosi olandesi in ...

Champions - Juve : contro l'Ajax corsa a quattro - in attacco rebus per Allegri : Ronaldo in azione durante il match di andata contro l'Ajax. Lapresse Una poltrona per quattro. Il cinema stavolta non c'entra nulla: parliamo dell'ultima maglia da titolare da assegnare in casa ...

Rai Sport : Juventus - quattro possibili grandi colpi - tra questi ci sarebbe Varane : Ad un giorno dal ritorno dei quarti di finale di Champions League, l'attenzione mediatica dei giornali Sportivi è ovviamente rivolta verso le competizioni europee, in particolar modo per Juventus e Napoli che cercheranno di strappare il pass per le semifinali rispettivamente della Champions League e dell'Europa League. Nonostante questo, i dirigenti continuano però a lavorare sul mercato, e i più attivi sembrano essere quelli bianconeri che, con ...

Calciomercato Juventus - quattro possibili grandi colpi : tra questi ci sarebbe Icardi : Il calcio giocato è argomento principale in questo finale di stagione, ma le società di calcio iniziano a programmare il futuro per cercare di costruire la rosa ed essere pronti a partire per la preparazione estiva. Una delle più attive è sicuramente la Juventus, che indipendentemente dalla permanenza di Allegri sulla panchina, è pronta ad affrontare grandi investimenti di mercato per continuare a vincere in Serie A e possibilmente in Champions ...

Calciomercato Juventus - quattro possibili grandi colpi : tra questi ci sarebbe Pogba : Il mercato delle società di calcio sembra entrato nel vivo, nonostante manchino tre mesi all'inizio del Calciomercato estivo: in Serie A le grandi società stanno programmando il loro futuro, una delle più attive è sicuramente la Juventus, che è in attesa di capire cosa deciderà Allegri per la prossima stagione. Sembra infatti non certa la permanenza del tecnico toscano, che potrebbe scegliere di lasciare Torino per provare una nuova avventura. ...