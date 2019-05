wired

(Di lunedì 20 maggio 2019) I nuovi uffici dia Milano (Carlo Cozzoli – LaPresse)ha ufficializzato la decisione di andare a rimuovere laper, valevole per la versione commerciale del sistema operativo. Come prima conseguenza arriverà allo stop del supporto alle applicazioni proprietarie così come degli aggiornamenti rilasciati. Una decisione shock ma non così senza senso dopo la ben discussa decisione del presidente Donald Trump di porre il bando ae a altri brand cinesi alla fornitura di infrastrutture e componenti legati al 5G sul territorio statunitense. Checomporta il blocco diper primo riportato da Reuters? Contrariamente a quanto molte persone hanno paventato sui social network, non significa che d’in poidovrà rimuovere il sistema operativodai propri smartphone. Dovrebbe infatti continuare a utilizzare sui ...

HDblog : Huawei, licenze Google e Android sospese dopo il ban di Trump - micheleiurillo : Google toglie la licenza Android a Huawei: che cosa succede ora? - VinceMaielli : RT @Il_Vitruviano: Google toglie la licenza Android alla Huawei con effetto immediato sugli aggiornamenti Un bel colpo sotto la cintura inf… -