GF16 | spoiler puntata di questa sera | la Michelazzo potrebbe entrare in casa

GF16 - spoiler puntata di lunedì : lettera per Serena Rutelli e nuovo eliminato : lunedì 29 aprile andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello 16, il reality di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, coadiuvata in studio dagli opinionisti Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi. A tenere banco in queste ore le condizioni di salute di Jessica Mazzoli operata d’urgenza di peritonite e che risulta ad oggi, ancora una concorrente del Grande Fratello. In diretta tv assisteremo anche all’annuncio del nuovo concorrente eliminato ...

GF16 - spoiler puntata di oggi : l'ex di Mila nella casa per un faccia a faccia : Questa sera in prima serata su Canale 5, torna con un nuovo appuntamento, la sedicesima edizione del Grande Fratello, condotto da Barbara D'Urso, coadiuvata in studio da Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Molte le questioni che verranno trattate in questa terza puntata del reality show dato che, in settimana, gli animi nella casa si sono surriscaldati, dando vita a numerose discussioni. Stando alle anticipazioni inoltre, nella casa di ...

GF16 - spoiler puntata di oggi : il ciclone Lemme in casa - Audrey e Erica a rischio uscita : Questa sera su Canale 5 verrà trasmessa la seconda puntata del Grande Fratello 16, il reality condotto da Barbara D'Urso, coadiuvata in studio dai due opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Come già annunciato la settimana scorsa, oggi 15 aprile entreranno nella casa di Cinecittà il controverso farmacista Alberico Lemme e le due sorelle De André, le quali proprio in queste ore hanno ricevuto una diffida dal padre Cristiano. Nel corso ...