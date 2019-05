E3 2019 | Trapela la lista degli annunci Microsoft… e c’è anche Fable!

gamerbrain

(Di lunedì 20 maggio 2019) L’insider Braldyr di NeoGAF ha diffuso poco fa ladi tutti gliche Microsoft farà durante la conferenza E3e di cosa mostrerà all’evento, tra glispicca senza dubbio la presenza di Fable Reboot. E3: Glidi Microsoft Prima di lasciarvi allache vi invitiamo a prendere con le pinze in attesa di una conferma o smentita, vi informiamo o ricordiamo che la conferenza di Microsoft per l’E3si terrà domenica 9 giugno alle 22:00. Halo Infinite – Nuovo Trailer con data di uscita fissata per autunno 2020 Gears 5 – Nuovo Gameplay e data di uscita fissata per settembreGears Tactics – Nuovo Trailer e data di uscita Ori and the Will of the Wisps – Nuovo Trailer e data di uscita Bleeding Edge – Nuova IP di Ninja Theory The Outer Worlds – Nuovo ...

