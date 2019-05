Cattolici contro Salvini | Usa i segni sacri per le proprie vedute disumane e

blogo

(Di lunedì 20 maggio 2019) Il Ministro dell'Interno Matteoha sempre fatto vanto del suo essere cristiano e non ha mai rinunciato ad usare la propria fede per fare campagna elettorale e attirare a sé anche l'elettorato cattolico che a lungo è sembrato più vicino al leader della Lega che a Papa Francesco e le sue prese di posizione.L'apice è stato raggiunto in queste ore, quando il leader della Lega ha calcato un po' la mano. A Milano, sul palco della manifestazione di sabato, è arrivato a baciare un rosario e invocare l'aiuto della Madonna, mentre durante la sua partecipazione odierna a Coffee Break su La7 ha dichiarato: "Io testimonio la mia Fede salvando vite umane e combattendo gli schiavisti e i trafficanti di esseri umani, accogliendo chi ha davvero bisogno ma facendo rispettare regole e confini".In molti si sono lanciati nell'accostare la figura di Matteoe quella di Erode che costrinse, ...

