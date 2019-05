Brasile | sparatoria in un bar durante una festa a Belém | 11 morti

Blastingnews

(Di lunedì 20 maggio 2019) Una terribile tragedia si è consumata domenica pomeriggio in, precisamente nella città di, capitale dello stato amazzonico del Parà. Secondo quanto riportato da "Independent", pare che un commando composto da sette uomini armati di tutto punto e mascherati abbia fatto irruzione nel bar Wanda's mentre era in corso una. Il locale era stracolmo di avventori, e quando i killer hanno cominciato a sparare si è scatenato il putiferio. Alcuni dei clienti sono riusciti a mettersi in salvo fuggendo nel retro dell'attività commerciale, mentre purtroppo almeno 11 clienti non ce l'hanno fatta, perdendo la vita a causa di questo assurdo massacro: le vittime sono cinque donne e sei uomini....

sfiorata82 : RT @ilpost: 11 persone sono morte in una sparatoria in un bar di Belém in Brasile - zazoomblog : 11 persone sono morte in una sparatoria in un bar di Belém in Brasile - #persone #morte #sparatoria #Belém - Affaritaliani : Brasile: sparatoria alla festa, 11 morti in un bar di Belem -