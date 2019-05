Iain Sinclair e Aleš Šteger | testimoni autentici di città irreali

ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 maggio 2019) Per me era semplicemente il capolinea. Dove andava a morire la London Overground. Dove Londra abdicava. Le torri degne di Gotham City, che dallo schermo scivolavano sulle strade, erano la manifestazione più livida del futuro come gigantesco albo a fumetti (…) era un esperimento abortito, ispirato dal pregiudizio anti metropolitano thatcheriano di capovolgimenti della. Svuotare i fieri ma screpolati cimiteri di Chelsea e Kensington mentre gli affari veri si spostavano sul fronte, più vicino ad aeroporti destinati a crescere ed espandersi, fino a trasformare Londra, come sosteneva Ballard, in un semplice satellite senza più importanza; un museo ragnateloso di monumenti ridicoli e statue equestri di macelli militari dimenticati. L’ultima Londra, di(traduzione di Luca Fusari; Il Saggiatore), come il precedente London Orbital è uno straordinario, divertente e ...