Concorso OSS | farmacista e addetto comunicazione | scadenza giugno

(Di domenica 19 maggio 2019) In queste settimane non mancano nuove possibilità lavorative per differenti professioni, tra cui per il ruolo di operatore socio sanitario,. I concorsi pubblici, confissata fino al prossimo 17sono stati pubblicati dal Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali di Cirè, dall'Azienda Unità Sanitaria della Romagna () e dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, per la professione dialla. A seguire, le informazioni e i requisiti utili. Bando per Operatore Socio Sanitario Il Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali di Ciriè, in provincia di Torino, indice un bando, per la copertura di un posto di OSS a tempo indeterminato, con riserva a favore dei Volontari delle Forze Armate. Oltre ai requisiti generali, i candidati devono avere conseguito: il diploma di scuola ...

