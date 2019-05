Chievo-Sampdoria | diretta streaming e tv | quote e pronostico

termometropolitico

(Di domenica 19 maggio 2019)e tv,Domenica 19 Maggio 2019 alle ore 12.30 si giocherà allo stadio Bentegodi di Verona, match valido per la 37a e penultima giornata della Serie A 2018/2019.: arrivederci Serie A La retrocessione per ilè arrivata da tempo, ma questa partita sarà l’ultima disputata nella massima serie per questa stagione, dunque ci si aspetta di vedere un impegno da parte della squadra e dei tifosi per onorare questo arrivederci. Non è certamente un addio, una piazza come Verona merita di avere squadre in Serie A come ha dimostrato negli anni. E la speranza di vedere nuovamente i gialloblu nel massimo campionato il prima possibile è più viva che mai. La partita ha un’altra nota amara, l’addio al calcio giocato di Sergio Pellissier, che si ritira all’età di 40 anni. Il ...

soccerarena247 : Today's #Fixtures *Serie A* 11:30am Chievo vs Sampdoria 2pm Empoli vs Torino 2pm Parma vs Fiorentina 5pm Milan vs… - valla_invicta : #SerieA | Partidos Domingo (Fecha 37): - Chievo Verona vs Sampdoria 7:30 - Empoli vs Torino 10:00 - Parma vs Fiore… -