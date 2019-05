Ancelotti | «Il calcio italiano non deve snaturarsi»

Spalletti : «Domani sarà difficile - Ancelotti è uno dei più bravi tecnici della storia de nostro calcio» : L’allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti, ha parlato della gara di domani sera contro il Napoli: «Mancano ancora tre punti, ossia una vittoria in due partite. Ora c’è una trasferta molto insidiosa a Napoli, contro una squadra di cui conosciamo la forza. Come condottiero, in più, hanno uno dei maestri del nostro calcio, uno dei più bravi al mondo, ossia Ancelotti. Il Napoli ha fatto un bel campionato, per noi sarà difficile, ...

Calciomercato Napoli - Lazzari il profilo individuato da Ancelotti - Gazzetta : “Fissato il prezzo per l’esterno” : Calciomercato Napoli, Lazzari il profilo individuato da Ancelotti, ne parla ‘La Gazzetta dello Sport’: Calciomercato Napoli, a poche settimane dall’ apertura ufficiale della sessione estiva per la stagione 2019-2020, impazzano i rumors e le indiscrezioni su alcuni nomi. Il club azzurro sembra intenzionato a rinforzare la fascia destra e il profilo individuato è l’ avcersario di domenica scorsa. Parliamo di Manuel ...

Napoli - la voce di calciomercato per il prossimo attaccante di Ancelotti : arriva Diego Costa : Circola il nome di Diego Costa tra gli osservatori del calciomercato per il futuro attacco del Napoli di Carlo Ancelotti. Nonostante la presenza accertata di Milik, la società di Aurelio De Laurentiis sta lavorando per dare all'allenatore un attaccante di livello internazionale. Dal fronte Atletico

Calciomercato Napoli - il doppio colpo per la prossima stagione è servito : la nuova squadra di Ancelotti prende già forma : Calciomercato Napoli – Un solo obiettivo in casa Napoli in questo finale di stagione: concludere al meglio la stagione. Non sono mancate le critiche nei confronti della squadra azzurra nelle ultime settimane ma nel complesso la stagione può essere considerata positiva. Ricordiamo che è iniziato da poco un nuovo progetto con Carlo Ancelotti in classifica ed il secondo posto per una squadra come il Napoli rappresenta quasi un miracolo ...

Calciomercato Napoli - van de Beek chiama gli azzurri : “Piace Ancelotti” : Calciomercato Napoli, van de Beek interessa – Dopo De Jong e De Ligt, è forse van de Beek il giocatore più allettante e interessante della rosa dell’Ajax. I Lancieri sono stati protagonisti fin qui di una campagna europea esaltante: semifinale di Champions, un piede e mezzo in finale dopo l’1-0 di Londra e un triplete […] L'articolo Calciomercato Napoli, van de Beek chiama gli azzurri: “Piace Ancelotti” ...

Napoli - Ancelotti ironico : “Siamo la squadra che ha colpito più pali nella storia del calcio” : Il Napoli torna alla vittoria dopo il periodo negativo. Violato il Benito Stirpe di Frosinone con le reti di Mertens e Younes. Al termine del match, le parole del tecnico degli azzurri Carlo Ancelotti ai microfoni di Dazn. “Abbiamo fatto una buona partita, era importante vincere e dare segnali positivi. Abbiamo creato tanto, ci lasciamo da parte questo piccolo periodo negativo e ora cerchiamo di chiudere bene il campionato. Secondo ...

Calciomercato Napoli - Gazzetta – Via Insigne e Mertens - c’è Lozano. E Ancelotti ha un sogno… : Calciomercato Napoli, La Gazzetta dello Sport scrive sulle possibili mosse del club azzurro: Calciomercato Napoli, aria di cambiamento in casa azzurra. Carlo Ancelotti sembra intenzionato a rivoluzionare tutto. In primis il reparto offensivo, con due possibili partenze eccellenti. Parliamo di Insigne e Mertens. I due attaccanti azzurri potrebbero dire addio all’ avventura partenopea a fine stagione. Nel mirino del Napoli c’ è ...

Napoli - a tutto Ancelotti : l’esclusione di Insigne ed il calciomercato partenopeo : Carletto Ancelotti ha voluto chiarire i motivi dell’esclusione odierna di Insigne dall’11 che ha giocato contro l’Atalanta Il Napoli di Carletto Ancelotti ha perso oggi di fronte al pubblico amico contro l’Atalanta. Una gara senz’altro deludente per i partenopei nel secondo tempo, dopo aver giocato una prima parte di incontro davvero ottimo. Il tecnico si è presentato ai microfoni di Sky dopo la ...

Calcio - la caduta degli dei : da Allegri ad Ancelotti - da Mou a Guardiola : ... quella tra Barcellona e Liverpool, dove in campo scenderanno 10 coppe dei Campioni, 5 per parte, e dove gioca uno dei due giocatori più forti del mondo, Lionel Messi. E poi ci sono i campionati ...

Calcio Europa League 2019 : Napoli-Arsenal 0-1. Non riesce la rimonta agli uomini di Ancelotti - ancora sconfitti : Il Napoli dice addio all’Europa League: nella gara di ritorno dei quarti di finale gli uomini di Carlo Ancelotti, chiamati ad una difficile rimonta dopo la sconfitta dell’andata, vengono nuovamente battuti dall’Arsenal, che si impone per 0-1 grazie alla magistrale punizione calciata al 36′ da Lacazette. Nel primo tempo parte meglio il Napoli, chiamato a segnare subito: prima occasione al 17′ con Callejon, ma Cech è ...

Calciomercato Napoli - Ancelotti blocca Koulibaly : “Non si muove” : Calciomercato Napoli, Koulibaly e il futuro – Si appresta a affrontare la delicata trasferta di Roma Carlo Ancelotti con il suo Napoli. Il tecnico di Reggiolo torna nell’Olimpico giallorosso, lì dove con la maglia della Lupa si è affermato negli anni ’80 come un grande calciatore. Non sarà dunque una partita come le altre per […] L'articolo Calciomercato Napoli, Ancelotti blocca Koulibaly: “Non si muove” ...

Ancelotti riceve il premio ‘Etica nello sport’ : “Voglio che il calcio continui a essere sano” : A Carlo Ancelotti è stata assegnata la XVII edizione del premio Tor Vergata Etica nello Sport, in una cerimonia tenutasi presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Fra le motivazioni del premio, è stato sottolineato l’impegno di Ancelotti nel denunciare pubblicamente casi di razzismo e la sua propensione nel lanciare giovani promesse nel mondo del calcio. Antonio ...