Salvini apre il comizio di Milano ringraziando sindaci e governatori

Espone striscione "Salvini amico dei mafiosi" : la Procura di Milano apre un'indagine : Per aver esposto fuori dalla finestra di casa lo striscione con la frase ‘Salvini amico dei mafiosi, nemico dei poveri’, una milanese residente in zona San Siro è stata indagata per diffamazione.Il fascicolo è stato aperto da Alberto Nobili, il responsabile dell’antiterrorismo, dopo che la Digos gli ha trasmesso gli atti relativi alla vicenda.Tre giorni fa, infatti, otto agenti avevano chiesto alla donna di ...

Migranti - ok allo sbarco dalla Sea Watch di 7 bimbi con i genitori. Procura apre un'inchiesta - Salvini all'attacco di Conte : Migranti, è stato autorizzato lo sbarco di 7 bambini con i loro genitori dalla Sea Watch. Autorizzato anche lo sbarco di un uomo malato. Si tratta di sette bambini con i relativi genitori...

Salvini contestato a Salerno : "Lega una vergogna". Procura apre inchiesta su uno striscione : Turbativa elettorale. Con questa ipotesi di reato è stata aperta a Salerno un'inchiesta per lo striscione contro la Lega di Matteo Salvini esposto su un balcone del capoluogo campano il 7 maggio, in occasione di una tappa elettorale del vicepremier e ministro dell’Interno.L’apertura dell’inchiesta è un atto dovuto, spiegano i magistrati, dopo la denuncia sporta dalla Digos. Salvini non si può contestare? Oggi a fare questa domanda è stato il ...

Striscione anti-Salvini - la Procura apre un'inchiesta : Il reato ipotizzato è turbativa elettorale. Lo Striscione è stato esposto su un balcone di un'abitazione il 7 maggio durante una tappa elettorale in Campania del ministro dell'Interno.

Voli di Stato - procura Corte dei Conti apre fascicolo esplorativo sui viaggi di Salvini. M5s : ‘Piccola ombra da chiarire - lo faccia’ : I viaggi di Matteo Salvini a bordo del Piaggio P-180 della Polizia e di altri veiVoli dei Vigili del fuoco finiscono sul tavolo della procura della Corte dei Conti del Lazio. Un’indagine “esplorativa”, affidata al viceprocuratore generale Bruno Tridico, mirata a comprendere – dopo le rivelazioni del quotidiano La Repubblica – se nel corso dei suoi tour che mescolano impegni istituzionali e comizi il ministro ...

La procura apre un fascicolo su Salvini : c’è stato utilizzo indebito dei voli di Stato? : La procura della Corte dei Conti del Lazio ha aperto un fascicolo per verificare se il ministro dell'Interno Matteo Salvini abbia utilizzato aerei delle Forze dell'ordine per spostamenti non prettamente istituzionali. Non solo, al leader del Carroccio viene anche contestato l'uso di velivoli della polizia quando i jet di Alitalia avrebbero avuto un costo nettamente inferiore.

La Corte dei Conti apre un fascicolo sui voli di Salvini. M5s : "Ombra da chiarire" : ″È una strana faccenda, anche perché se è vero che la Corte dei Conti ha aperto un fascicolo ‘esplorativo’ per accertare se abbia viaggiato su aerei ed elicotteri della polizia al di fuori dei fini strettamente istituzionali, allora significa che una piccola ombra da chiarire c’è. E’ bene che lo faccia Salvini. E siamo sicuri che lo farà”. Il Movimento 5 stelle interviene ...

Migranti - 60 morti in un naufragio in Tunisia. Sbarchi a raffica - l'Italia riapre i porti ma Salvini blocca le motovedette : Riprendono le partenze di imbarcazioni dei Migranti dalla Libia e l'Italia riapre i porti mentre nel Mediterraneo senza soccorsi si continua a morire. Sessanta persone disperse e 16 salvate in un ...

25 anni di LaPresse - gli auguri di Matteo Salvini : 'Da giornalista più che da ministro' Matteo Salvini fa i suoi auguri a LaPresse per il 25esimo compleanno dell'agenzia di stampa fondata da Marco Durante. Nel videomessaggio del vicepremier anche le ...

Nuovo scontro nella maggioranza - Salvini apre il fronte della droga. Di Maio : 'vedo la Lega un po' nervosa' : L'intenzione del vicepremier di chiudere i negozi di Cannabis Legale non piace ai 5 Stelle e si va verso una serie di controlli mensili più severi. Per il premier conte l'argomento non è in agenda

Salvini ora incassa la sconfitta e apre il fronte droga col M5S : Ha deciso di giocare la nuova partita un attimo dopo avere ingoiato il boccone amaro della defenestrazione di Armando Siri. Matteo Salvini individua nella lotta alla droga il terreno della rivincita. E parte a mille. «Sulla droga sono pronto a litigare con i Cinquestelle, non su un sottosegretario. Se c’è qualche parlamentare che vuole lo Stato spa...

Mattarella apre le celebrazioni del 25 aprile. Salvini assente - Anpi in rivolta : “Scelta illegittima” : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha aperto la giornata di celebrazioni per il 25 aprile (Festa della Liberazione dal nazifascismo) deponendo una corona all’Altare della Patria ....

Legittima difesa : Di Maio apre alle forze dell'ordine - Salvini non gradisce l'intrusione : Dopo gli ultimi episodi di cronaca, e soprattutto in merito all'agguato di Cagnano Varano che ha portato alla morte di un carabiniere, il vicepremier Di Maio rompe il silenzio sul tema sicurezza: "Ora basta, non è la prima aggressione che fanno contro un servitore dello Stato". Il ministro del Lavoro, ricalcando le posizioni del ministro degli Interni Matteo Salvini, ritiene necessario che il governo intervenga, dando una risposta chiara ed ...