scuolainforma

(Di sabato 18 maggio 2019) Suè iniziata la pubblicazione deldello stipendio di, accessibile dalla propria area riservata. La pubblicazione avverrà in modo graduale. Checontiene ildi questo mese? Nulla di cui non si è già ampiamente parlato nei giorni scorsi. IldiIldel mese diconterrà: gli arretrati che derivano dal conguaglio dell’elemento perequativo; il codice identificativo è 4PA/4PB – ARR. PEREQUATIVO CCNL 2016/2018 AC/AP. addebito delle addizionali regionali e comunali. IVC (non ancora calcolata a scaglioni). A partire dal mese di giugno, l’indennità di vacanza contrattuale sarà erogata in base all’anzianità di servizio. Accredito dello stipendio L’accredito dello stipendio avverrà come ogni mese nelle date prestabilite, ovvero il 23 la rata ordinaria. Potrebbe essere utile consultare la guida alla ...

scuolainforma : Noipa, pubblicato il cedolino di maggio 2019: le novità e l’accredito - forzearmateeu : Un nuovo post (CEDOLINO STIPENDIO DI MAGGIO DISPONIBILE SU NOIPA) è stato pubblicato su -