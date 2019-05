Milan | non solo la partita di domani | Gattuso in conferenza parla di Allegri | De Rossi e

Milano - Salvini prima della manifestazione della Lega : “Striscioni? Non ne ho visto nemmeno uno” : “C’è un clima di intolleranza nei miei confronti e nei confronti della Lega, ma ho le spalle larghe. Striscioni a Milano? Non ne ho visto nemmeno uno”. Sono le parole del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a Milano per la manifestazione coi leader dei partiti europei che aderiscono al Movement for a Europe of Nations and Freedom in vista delle elezioni europee del 26 maggio. L'articolo Milano, Salvini prima della ...

Milano - striscioni contro Salvini nel giorno della manifestazione in centro : “Non sei il benvenuto” : La protesta attraverso gli striscioni dai palazzi e dai balconi contro Matteo Salvini contagia anche Milano nel giorno della manifestazione per le vie del centro del leader della Lega in vista delle Europee. “Non sei il benvenuto”, “dove sono i 49 milioni?” alcune delle frasi comparse tra le strade del capoluogo lombardo. In Statale, in mattinata, è stato ritirato uno striscione di minacce al ministro dell’Interno. ...

Milan – Frosinone streaming e tv - dove vedere la 37a giornata Serie A : dove vedere Milan – Frosinone streaming e tv, 37a giornata Serie A Milan – Frosinone streaming| Milan – Frosinone si disputerà domenica 19 maggio alle ore 18.00. I rossoneri ospitano il Frosinone già retrocesso. Gattuso e i suoi sono a caccia di punti importanti per la qualificazione alla prossima Champions League. Milan – Frosinone in streaming e in tv: ecco dove vederla La partita sarà visibile su Sky Sport, come ...

Milano - oggi l'evento sovranista di Salvini<br>Sala : "Non si prenderanno la città" : Nel giorno della grande manifestazione di Matteo Salvini a Milano insieme ad 11 capi-partito dell'ultradestra europea, a cominciare dalla francese Marine Le Pen, il sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala si è detto "tra il preoccupato e l'attento" per l'arrivo delle 100mila persone auspicate dal leader della Lega.Sala non vede di buon occhio che la sua città sia stata scelta per il ritrovo dei sovranisti che segna la conclusione della ...

Luigi Di Maio : "Preoccupati dall'ultradestra a Milano - non vuole il bene dell'Italia" : “Bisogna essere preoccupati” dalle ultradestre europee secondo Luigi Di Maio che ha risposto a una domanda dei giornalisti sulle manifestazione sovranista organizzata oggi a Milano dalla Lega.“Bisogna essere preoccupati non solo della deriva ideologica”, ha aggiunto ma del fatto che questi “sono quelli che hanno chiesto all’Italia l’austerity”.“Non vogliono bene all’Italia - ha aggiunto ...

Afol Metropolitana Milano - non solo l’inchiesta della procura su Zingale : i docenti precari entrano in agitazione : L’altra faccia dei Centri di formazione professionali di Afol Metropolitana Milano. Considerati un esempio virtuoso dai numeri record (nel 2017 ha garantito l’avvio di nuovi contratti al 24% dei propri utenti, contro una media nazionale del 3%) e in prima linea sul fronte del reddito di cittadinanza, oggi devono fare i conti con una bufera dietro l’altra. Ai lavoratori è stata inviata una comunicazione per rassicurarli sulla “stabilità ...

Non solo Allegri - Milano e Roma panchine roventi : In attesa che si decida il futuro di Allegri, i rumors sul valzer degli allenatori continua incessante perche' sono molti i cambiamenti che dovrebbero verificarsi in estate. Se Allegri andra' via, alla Juve potrebbe arrivare Pochettino (orientato a lasciare il Tottenham) visto che i due sogni del presidente, Guardiola e Zidane, sono irraggiungibili. Ma nelle ultime ore rimbalza anche una voce su Deschamps, ora ct della Francia. Anche i due ...

“Saluto romano è reato - non è fatto di lieve entità” : la Cassazione conferma la condanna per gesto in Comune a Milano : Chi compie il saluto fascista, soprattutto durante un consiglio comunale, non merita sconti di pena perché non è un gesto di “lieve entità“. Con queste motivazioni la Corte di Cassazione ha confermato la condanna a un mese e 10 giorni di reclusione con pena sospesa per Gabriele Leccisi, avvocato milanese che durante la seduta dell’ 8 maggio 2013 dell’assemblea a Palazzo Marino in cui si discuteva di sicurezza e ...

La Tangentopoli che non c’è e di cui Milano non ha nessuna voglia : A colpo d’occhio, quel che finora manca (e per fortuna) nella presunta “nuova Tangentopoli” milanese è la ferocia di piazza, della “ggente”. Nessuno assedia coi forconi il Palazzo, nessuno fa il tifo fuori dal Tribunale. Forse, banalmente, è il segnale di due cose: i lombardi non imputano alla polit

Milan-Frosinone - previsti più di 60 mila spettatori a San Siro : milan-Frosinone spettatori. Manca ormai sempre meno al weekend in cui è in programma la penultima giornata di campionato da cui potrebbero emergere riscontri fondamentali per le squadre. Tra le gare più attese c’è milan-Frosinone, in programma domenica alle ore 18: per i rossoneri sarà l’ultima gara casalinga della stagione in cui sarà fondamentale ottenere i […] L'articolo milan-Frosinone, previsti più di 60 mila spettatori a ...

Piano City - dal 17 al 19 maggio a Milano : ecco i dieci eventi da non perdere : Oltre 450 concerti gratuiti in tutta Milano, dal tramonto all’alba, dall’alba al tramonto. ecco l’ottava edizione di Piano City che si terrà nel capoluogo lombardo dal 17 al 19 maggio 2019. Piano City, ma anche Piano solo. Verticale o a coda che sia, tra piazze, cortili, case, piazze e parchi c’è sinceramente da perdersi. Alcune coordinate fondamentali. Intanto i due Piano center: quello diurno nei giradini del polo GAM-PAC e quello notturno ...

Sarri - troppe grane al Chelsea : addio da non scartare - Roma e Milan alla finestra : Si parla già da tempo di un suo possibile ritorno in Italia, tra rumors, conferme e smentite. Soddisfacente la prima esperienza all’estero di Maurizio Sarri che, al di là di come terminerà la finale di Europa League, ha portato fino in fondo i blues in coppa e ha raggiunto la qualificazione in Champions. Ma la Gazzetta dello Sport odierna apre a scenari futuri abbastanza interessanti per quello che potrebbe essere il suo ritorno nel ...

