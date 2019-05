Agostinelli a KK | “Il Napoli ha due priorità | ecco quali”

forzazzurri

(Di sabato 18 maggio 2019) Andrea, è intervenuto a Radio Kiss Kissparlando degli obiettivi delin sede di calciomercato : “Credo che ilper l’anno prossimo abbia bisogno di quattro-cinque calciatori per accorciare il gap con la Juventus. Lesono un grande difensore centrale accanto a Koulibaly e una grandissima punta, un giocatore fortissimo per affiancarlo a Milik o per alternarsi con l’attaccante polacco. Poi possono essere utili anche un esterno di difesa e un centrocampista”. Leggi anche : Allegri ed Agnelli in conferenza, Allegri: “Chi vince è il migliore, se uno non vince mai ci sarà un motivo! Se faccio un esempio su chi perde viene giù tutto…” Leggi anche : Gennaro Iezzo ai microfoni di ForzAzzurri.net: “De Laurentiis ci va giù pesante, ma…” Leggi anche : Abano Football Trophy – La semifinale-Flamengo U14 in diretta streaming Leggi anche : UFFICIALE ...

SiamoPartenopei : Agostinelli: 'Le quattro priorità del Napoli sul mercato per accorciare il gap con la Juventus' - sscalcionapoli1 : Agostinelli: “Il Napoli ha bisogno di una grandissima punta e un difensore da affiancare a Koulibaly, bisogna guard… - cn1926it : #Agostinelli: 'Al #Napoli serve una grandissima punta, bisogna colmare il gap con la #Juve' -