Sony Xperia 1 | lo smartphone con la tecnologia delle mirrorless pro

TIM introduce nel proprio listino Sony Xperia 10 - OPPO Reno e Samsung Galaxy A70 : TIM si prepara a introdurre tre nuovi smartphone nel proprio listino "Scegli il tuo smartphone": OPPO Reno, Sony Xperia 10 e Samsung Galaxy A70.

Sony Xperia Ace ufficiale : finalmente uno smartphone compatto di fascia media resistente all'acqua : Sony Xperia Ace è un nuovo smartphone compatto di Sony con Snapdragon 630, Schermo da 5 pollici FullHD+ e certificazione IP65/IP68.

Si fa vivo per mano di OnLeaks Sony Xperia 20 - mostrando di poter razionalizzare Xperia 10 : L'aspetto che contraddistingue gli attuali smartphone di Sony, compreso il top di gamma Xperia 1, lo si ritroverà anche su Sony Xperia 20

Sony Xperia 1 : prezzo - uscita e scheda tecnica. Le caratteristiche : Sony Xperia 1: prezzo, uscita e scheda tecnica. Le caratteristiche Su Amazon Italia è apparso improvvisamente e quasi in maniera inaspettata. Xperia 1 è il nuovo top di gamma dell'azienda Sony. Lo scorso febbraio il dispositivo era stato presentato al MWC insieme all'Xperia 10 e Xperia 10 plus. Amazon Germania aveva paventato l'ipotesi di un prezzo vicino ai 1000€. All'inizio sembrava un prezzo eccessivo ma le ...

Sony Xperia 2 potrebbe spostare la fotocamera e avere questo design : Ecco come potrebbe essere Sony Xperia 2, il prossimo top di gamma del produttore nipponico: sono già spuntati render e video a 360 gradi che ne svelerebbero il design e alcune caratteristiche.

Sony Xperia 1 in pre-ordine su Amazon Italia a poco meno di 1000 euro : Presentato allo scorso Mobile World Congress, Sony Xperia 1 è uno di quei prodotti che si distingue dalla massa e ora è in preordine su Amazon Italia a un prezzo di quasi 1000 euro!

Sony aggiorna i Sony Xperia XZ3 e XZ2 con le patch di sicurezza di maggio e gli Xperia XA e E5 : Il team di Sony ha dato il via ad una serie di aggiornamenti per alcuni degli smartphone meno recenti della gamma del produttore nipponico. Tra i modelli aggiornati troviamo il Sony Xperia XZ3 e la famiglia Xperia XZ2 (ossia i Sony Xperia XZ2, XZ2 Compact e XZ2 Premium), che ricevono le patch di sicurezza Android […]

Sulle fotocamere di Sony Xperia 1 potrebbe esserci lo zampino di ZEISS : Sony Xperia 1 punta molto sul comparto fotografico, alla realizzazione del quale potrebbe aver collaborato un partner di altissimo livello come ZEISS.

Sony Xperia 10 - lo smartphone in 21 : 9 è comodo da maneggiare - ma non per lo streaming video : Non è facile trovare uno smartphone con schermo da 6 pollici che sia comodissimo da impugnare. Chi lo volesse, una soluzione unica nel suo genere è quella del Sony Xperia 10, un prodotto di fascia media proposto a un prezzo di listino di 349 euro. Insieme al fratello maggiore Xperia 10 Plus è l'unica proposta attualmente disponibile che ha un rapporto di forma in 21:9, ossia particolarmente stretto e lungo, quasi come un telecomando per la ...

Sony Xperia 1 compare su Amazon Germania a un prezzo assurdo : in preordine a 949 euro : Presentato allo scorso Mobile World Congress, Sony Xperia 1 è uno di quei prodotti che si distingue dalla massa

Sony Xperia 10 : il cinema in tasca (ma poco altro) : Chi sceglie per necessità di budget o per altre ragione uno smartphone medio di gamma è consapevole che dovrà fare qualche rinuncia e scendere a compromessi. Nella fascia di prezzo 300/400 euro l'affollamento è elevato e per distinguersi bisogna tirare fuori dal cilindro qualche elemento distintivo. Il nuovo Sony Xperia 10 ha quindi deciso di puntare tutto sul display, proponendo per la prima volta in questo segmento un telefono in formato 21:9. ...

Sony vende sempre meno Xperia e per il prossimo anno prevede di spedire solo 5 milioni di smartphone : Nell'anno che si è chiuso il 31 marzo 2019, il settore della telefonia di Sony ha visto un calo delle entrate del 31%. Scopriamo insieme tutti i dettagli

Sony Xperia 2 potrebbe essere lanciato sia con display OLED che LCD : Secondo un report proveniente dal Giappone, il Sony Xperia 2 potrebbe arrivare sul mercato in due varianti, una con display OLED e l'altra con schermo LCD

Recensione Sony Xperia 10 Plus : 21 : 9 innovativo ma mancano le basi : Abbiamo provato Sony Xperia 10 Plus, il primo smartphone che ci capita con un display 21:9, fa strano.