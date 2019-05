Secondo Warren Spector Disney dovrebbe assolutamente tornare allo sviluppo di

eurogamer

(Di venerdì 17 maggio 2019) Il famoso game designer, il cui curriculum comprende Deus Ex, Thief e System Shock, ha guidato la recente spinta dinei videogiochi con la sua casa diJunction Point Studios, che ha creato la serie Epic Mickey.Nonostante il primo gioco Epic Mickey per Wii sia "di gran lunga" il titolo più venduto a cui abbia mai lavorato, il suo seguito è stato venduto relativamente male e Junction Point è stato chiuso nel gennaio 2013. In seguito è stato chiuso anche lo studio diInfinity, Avalanche Software.Oggiha concluso praticamente tutte le sue operazioni didi videogiochi, cosa cheè "un vero peccato" per una società con il controllo di alcune delle più grandi proprietà di intrattenimento del mondo.Leggi altro...

