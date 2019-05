Scuola | Anief accordo Governo-sindacati è fallimentare

Scuola - sciopero il 17 maggio contro un accordo "inutile". Anief in prima fila : ... a tre cifre, cioè di almeno 100 euro,, un provvedimento che andrebbe in "rotta di collisione" con il Documento di economia e finanza , in cui si indica chiaramente una riduzione, uniforme e durevole ...

Scuola - convocati tutti i sindacati al tavolo del precariato senza Anief. Parte la diffida al Miur : Al ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria, sempre il sindacato, ha chiesto di provvedere "con urgenza alla formale valutazione di competenza, affinché il Dipartimento della Funzione ...

Scuola - l'Anief conferma e raddoppia gli scioperi : Questo il pensiero del giovane sindacato della Scuola Anief , secondo il quale l'unica certezza che abbiamo oggi è quella del dato tendenziale contenuto nel Documento di economia e finanza, approvato ...

Aumento stipendio Scuola 2020 : non bastano 100 euro al mese - nota Anief : Aumento stipendio scuola 2020: non bastano 100 euro al mese, nota Anief L’accordo sull’Aumento stipendio per il personale scolastico sembrava andato a buon fine lo scorso 24 aprile, nell’incontro tra i sindacati del settore e i rappresentanti del governo. Un Aumento tuttavia vincolato alla riscrittura del Def per mezzo del rinnovo contratto scuola. Ma Anief non ci sta e lo sciopero del 17 maggio, inizialmente sospeso, è stato confermato dal ...

Scuola - due procedure inutili per salvare i precari. Anief : basta speculare sui docenti con 36 mesi di servizio : All'indomani dell' intesa Governo-sindacati sottoscritta il 24 aprile a Palazzo Chigi , cominciano a delinearsi i contorni di un progetto fumoso e tutt'altro che risolutivo. Le procedure di ...

Scuola - precariato docenti ultime notizie : Anief ‘Ecco perché si deve andare avanti con lo sciopero’ : L’intesa Governo-sindacati in merito alle questioni riguardanti lo sciopero generale indetto per il 17 maggio continua a destare perplessità, soprattutto tra il personale docente e ATA. C’è chi punta il dito contro i sindacati, colpevoli, ancora una volta, di aver ‘venduto’ la Scuola per ’30 denari’, con riferimento al periodo pasquale e al tradimento di Giuda Iscariota. Uno dei temi che hanno suscitato ...

Scuola - Anief boccia l'accordo Governo-sindacati e conferma lo sciopero il 17 maggio : Nel documento accordato " non c'è alcun riferimento a rivedere il Documento di economia e finanza , eppure è un passaggio imprescindibile , se davvero si vogliono introdurre finanziamenti importanti ...

Anief : meno soldi per la Scuola - spesa ancora in calo : Il dato tendenziale in riduzione è contenuto nel Documento di economia e finanza 2019, presentato dal Governo ed ora sotto la lente delle commissioni del Senato: rispetto al Prodotto interno lordo, ...

Scuola - Anief presenta le linee guida per il rinnovo del contratto : Il giovane sindacato della Scuola Anief, da Roma, in occasione del consiglio nazionale svoltosi qualche giorno fa , ha presentato le linee guida per il rinnovo del contratto per 1,3 milioni di docenti ...

Scuola - Anief dice basta all'abuso dei contratti a termine : Per il sindacalista "il fatto che dopo tante battaglie giudiziarie si abbia una voce comune anche ai tavoli della politica, certamente amplifica la nostra voce. Noi non chiediamo privilegi, ma il ...