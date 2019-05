“Salvini come Mussolini”, il video costato la sospensione alla prof: “Guardatelo e giudicatelo” (Di venerdì 17 maggio 2019) L'ex presidente del senato, Pietro Grasso, ha pubblicato sul proprio profilo Facebook il video integrale degli studenti dell’Istituto Tecnico Industriale di Palermo finito al centro delle polemiche per aver "paragonato Salvini a Mussolini", costando la sospensione alla professoressa Rosa Maria Dell'Aria per 15 giorni. "Guardatelo e giudicate voi: su cosa avrebbe dovuto vigilare l’insegnante?".



