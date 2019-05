Roma Kolarov contestazioni? non abbasso cresta con nessuno

Kolarov : «Tra qualche mese ci renderemo conto di cosa è stato De Rossi per la Roma» : Kolarov intervista DAZN – Aleksandar Kolarov ha vissuto una stagione abbastanza complicata. Il rapporto con i tifosi si è incrinato e il giocatore ne ha parlato in un’intervista alla piattaforma di sport in streaming DAZN. Il calciatore è partito proprio da qui: «Da noi in Serbia si dice che non si può essere più cattolici […] L'articolo Kolarov: «Tra qualche mese ci renderemo conto di cosa è stato De Rossi per la Roma» è stato ...

Roma-Cagliari 3-0 - con Fazio - Pastore e Kolarov giallorossi in Champions almeno per una notte : Godersi il presente, pensare al futuro o prendere il pacchetto completo? La Roma afferra una notte al quarto posto - in attesa di Torino-Milan stasera e Atalanta-Udinese domani - e sogna di arrivare ...

Roma-Cagliari 3-0 Fazio-Pastore-Kolarov - giallorossi al 4° posto : ROMA - La Roma impiega 8' per sbrigare, 3-0, la pratica Cagliari e issarsi solitaria, almeno per 24 ore, al 4° posto. Non c'è stata partita all'Olimpico. Rassicurata ulteriormente dalla sconfitta ...

Roma-Cagliari 3-0 La Diretta A segno Kolarov : Roma e Cagliari si affrontano in una partita di fondamentale importanza soprattutto per i giallorossi, rientrati nel vivo della lotta per il quarto posto finale e passati indenni dalla difficile ...

Roma - le pagelle : Dzeko non è sufficiente. Ancora male Kolarov : MIRANTE 6,5. Subito in volo per alzare la girata insidiosa di Benassi. E, prima di incassare la rete di testa di Pezzella, si distante sul diagonale di Muriel. Meglio del titolare, insomma. Lucido. ...

Roma - domani in gruppo Kolarov e Under : Buone notizie per la Roma di Claudio Ranieri. Come riporta Sky Sport , domani torneranno infatti ad allenarsi in gruppo Cengiz Under e Aleksandar Kolarov , che dovrebbero quindi essere a disposizione per la sfida contro il Napoli di domenica.