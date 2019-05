Jack Ma ai dipendenti | «Fate più sesso | lavorerete meglio»

gqitalia

(Di venerdì 17 maggio 2019) «, ne gioveranno la vita privata e lavorativa». Il miliardario cineseMa, patron di Alibaba, ha esortato i suoiad accrescere la soddisfazione della vita sessuale per ottenere un miglior equilibrio tra vita privata e lavoro. Nell'ambito della festa nuziale del 10 maggio per le coppie formatesi nell'ambito lavorativo di Alibaba, ai suoivestiti in rosso cerimonia Ma ha detto: «Nella vita noi siamo per il 669. Sei volte in sei giorni con l’enfasi sul 9». E giù risate e sguardi ammiccanti. Non si pensi ad altro: il suono del 9 in mandarino è uguale al termine (omofono) che significa «lungo». Sei lunghe sessioni dia settimana. Dalla regola del 669 al 996 Qualità di vita, equilibrio psico-lavorativo, bilanciamento tra attività produttiva e svago intimo. Un complemento, magari pure ...

GQitalia : Paole sante! - _DAGOSPIA_ : JACK MA AI DIPENDENTI: 'NOI SIAMO PER IL 669. FATE SESSO SEI VOLTE IN SEI GIORNI' - PECCATO CHE...… - blogstreetnews : [Fonte: milanoblog_it] Jack Ma Alibaba: il magnate cinese esorta i dipendenti a fare sesso -