Inter | Conte chiama Barzagli e Oriali sarà il club manager

Internazionali d’Italia – Rafa Nadal incontenibile : lo spagnolo spazza via Basilashvili lasciandogli appena 1 game : Rafa Nadal incontenibile nella sfida contro Basilashvili: il tennista spagnolo trionfa in 1 ora e 2 minuti lasciando all’avversario appena 1 game Dopo la semplice vittoria su Chardy (0-6 / 1-6), Rafa Nadal si è ripetuto nel secondo match odierno. Lo spagnolo, a causa del maltempo di ieri, è stato costretto, come diversi altri colleghi, a scendere in campo due volte, ma per Nadal giocare sulla terra rossa è ‘meno complicato’ degli altri. ...

Pa - Conte : Internet diritto fondamentale : 14.55 "La digitalizzazione dei servizi pubblici è anche un potente alleato contro la corruzione che, annidandosi spesso nel disordine normativo, determina ingiustizie e inefficienze economiche". Lo afferma il premier Conte, al Forum della Pubblica amministrazione. Poi sottolinea: "L'accesso a Internet non può che essere ormai considerato come una sorta di diritto fondamentale a tutti gli effetti", dovrebbe essere inserito in Costituzione. ...

Migranti - Biagio Conte Interrompre digiuno : sospesa espulsione di Paul : Sono addirittura tre gli imprenditori pronti ad assumere Paul Yaw, il ghanese di 51 anni chedal 2010 che da anni lavora come idraulico alla Missione Speranza e Carità, fondata per dare assistenza a poveri, senza tetto, malati psichici. Uno degli elementi chiave proposti dalla difesa del migrante che eri ha ottenuto dal Tar di Palermo la sospensione del provvedimento del questore che nei giorni scorsi ha rigettato la richiesta di permesso ...

Massimo Moratti “lancia” Conte sulla panchina dell’Inter : Compie oggi 74 anni l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti. Intervenuto a Sportiva, dà il “benestare” al possibile approdo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra: “Non so giudicare ma potrebbe andare bene” ha detto. “Spero che Marotta – prosegue – con pazienza abbia la capacità di rimettere l’Inter su un piano più alto di quello attuale, seppur non sia facile. Suning e ...

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : Nadal incontenibile - Federer in vantaggio anche nel secondo set. Nishikori doma agevolmente Fritz : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una giornata che definire particolare è poco per gli Internazionali d’Italia 2019 di tennis. Sui campi del Foro Italico assisteremo ad uno spettacolo in due atti in cui gran parte degli attori sul palcoscenico di Roma saranno protagonisti di due match nello stesso giorno, visto che la pioggia caduta incessantemente ieri sulla Capitale ha portato ad questa vera e propria scorpacciata di ...

Conte Inter – Le parole usate da Mario Sconcerti nei confronti della squadra nerazzurra non sono certo leggere. Il giornalista di Rai, Intervistato da calciomercato.com è tutt'altro che morbido nei confronti di quella che potrebbe essere la prossima squadra di Antonio Conte.

Inter - Champions a un passo e incombe Conte : Tre punti buoni per avvicinare la Champions e poco altro. L'era Spalletti all'Inter si trascina stancamente verso il terzo posto, obiettivo minimo stagionale, mentre il futuro e' rappresentato sempre piu' da Antonio Conte. ''Voci che danno fastidio'', ha commentato l'ad Beppe Marotta, ma che ogni giorno che passa sembrano assomigliare sempre piu' a certezze, tanto che lo stesso dirigente non le ha smentite. I primi a saperlo sembrano essere i ...

Serie B senza pace - PD : “Premier Conte Intervenga su retrocessioni Palermo e Foggia” : Caos Serie B. La giornata di ieri non è stata altro che l’antipasto di quella che potrebbe essere la seconda estate di fuoco consecutiva. Palermo in Serie C e playout annullati, con il Foggia a far compagnia ai rosanero. Ad intervenire sulla vicenda, il PD, nel nome di alcuni deputati. Motivo? Una richiesta nei confronti del Premier Conte. Ecco cosa chiedono. “Quali concrete ed urgenti azioni di competenza intenda il Presidente ...

Sicilia : Crisi vitivinicola - Interrogazione Lombardo (M5S) 'Conte Intervenga'' : Palermo, 14 mag. (AdnKronos) - "Grandi giacenze, prezzi bassi e disparità tra la raccolta dichiarata e il vino prodotto. Sono queste alcune delle emergenze del settore vitivinicolo Siciliano"." Per conoscere quali misure il governo nazionale intenda adottare per uscire dal tunnel", il deputato M5S a

Inter - Marotta : “Le voci su Conte infastidiscono” : L’ad dell’Inter Beppe Marotta ha commentato a Sky Sport le voci sul possibile arrivo in nerazzurro di Antonio Conte, prima di Inter-Chievo: “Le voci su Conte? Bisogna sostenere questo confronto dialettico che non è facile perché infastidisce. Ma va riconosciuto il lavoro fatto da Spalletti, l’obiettivo era quello di arrivare in Champions e lo sta facendo nel migliore dei modi”. “Non riesco a capire le ...

Matteo Salvini contestato a Brembate. Intervengono i pompieri : cosa c'era scritto sullo striscione rimosso : È polemica su uno striscione con la scritta "Non sei il benvenuto", comparso a Brembate per la visita del ministro dell'Interno Matteo Salvini e rimosso dai Vigili del fuoco. Il gesto dei pompieri non è passato certo inosservato, tanto che il sindaco di Bergamo, il dem Giorgio Gori, ha tuonato su tw

Inter - SportMediaset si sbilancia : con Conte la squadra verrebbe cambiata molto in attacco : L'Inter sta già lavorando per rinforzare notevolmente la rosa in vista della prossima stagione. Un esempio lampante è l'ingaggio del centrale uruguaiano, Diego Godin, che arriverà a parametro zero essendo in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid. Alla guida di questa rosa potrebbe esserci Antonio Conte visto che si fanno sempre più frequenti i rumors su un possibile arrivo dell'ex tecnico del Chelsea sulla panchina nerazzurra. I contatti ...

Mercato Juventus- Pavel Nedved sibillino, futuro di Allegri ancora tutto da decidere. Il vicepresidente bianconero, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport", nel pre partita tra Roma e Juventus, ha colto l'occasione per sottolineare il suo punto di vista sul futuro di Massimiliano Allegri. Dichiarazioni a metà che lasciano spazio a qualsiasi tipo di interpretazione.