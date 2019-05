Anticipazioni Uomini e Donne | Angela in crisi con Alessio e Luca

lanostratv

(Di venerdì 17 maggio 2019)Nasti in lacrime per colpa diDaffrè aL’ultimo appuntamento della settimana consarà decisamente succoso. Il Trono Classico chiuderà il talk dei sentimenti Mediaset con le vicende amorose diNasti e Giulia Cavaglià. Delusione, lacrime e liti saranno gli ingredienti della puntata del venerdì del programma condotto da Maria De Filippi. La conduttrice di Canale5 mostrerà l’esterna traNasti eDaffrè. Il modello se la prenderà con la tronista per via delle effusioni scambiate cone si sentirà preso in giro da lei. Alcuni gesti diNasti non piaceranno al modello che deciderà di lasciare l’esterna stizzito. La 20enne si sfogherà con la redazione dopo l’uscita e non riuscirà a trattenere le lacrime. In studio ci sarà un chiarimento tra i due ragazzi, mentre conCampoli le cose non ...

