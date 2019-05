Animali | WWF | “Evento storico le immagini di un orso marsicano nel Parco Regionale dei

Animali - WWF : “Le specie che hanno un gran cuore di mamma” : Domenica 12 maggio, tutto il mondo festeggerà la Festa della Mamma: un giorno speciale, per celebrare il duro lavoro che ogni mamma svolge nella cura dei propri figli. È importante ricordare, però, che noi umani siamo solo una delle tante specie del mondo animale in cui il ruolo della mamma è speciale e fondamentale per proteggere, nutrire e crescere i propri piccoli. Nel regno animale, ci sono cinque specie che si contraddistinguono per avere ...

Animali - WWF : “Non c’è nessun allarme lupi - abbattimenti gravissimo e ingiustificato attacco alla specie simbolo della natura d’Italia” : Non c’è alcun allarme lupo. A dirlo non è il WWF ma gli esperti del Large Carnivore Initiative for Europe della IUCN che hanno redatto i criteri scientifici per classificare gli eventuali lupi problematici: sulla base di questi criteri, nessuna delle situazioni finora registrate in Italia è motivo di allarme. La notizia che il ministero dell’Interno avrebbe inviato ai prefetti di Trento e Bolzano e al presidente della Valle D’Aosta una circolare ...

Animali - WWF : entro 100 anni l’orso bruno marsicano rischia di estinguersi : I più recenti studi hanno dimostrato come la popolazione dell’orso bruno marsicano sia esposta ad un rischio significativo di estinzione entro i prossimi 100 anni se non verranno risolte con successo le principali criticità che la minacciano, come l’elevata mortalità per cause legate all’uomo. Con questo l’allarme con il quale si è aperto oggi al Bioparco di Roma (sala dei Lecci) il Convegno nazionale organizzato dal WWF Italia per la ...

Animali : a Roma il convegno WWF “Insieme per il futuro dell’orso marsicano in Appennino” : Visto lo stato di conservazione ancora critico in cui versa l’Orso bruno marsicano, specie prioritaria oltre che simbolo della natura d’Italia, con poco più di 50 esemplari concentrati attorno al Parco Nazionale d’Abruzzo e zone limitrofe, il WWF Italia intende avviare un percorso condiviso con Istituzioni, Enti pubblici, Amministrazioni, stakeholders ed esperti che a vario titolo si occupano della gestione, conservazione e comunicazione ...