Proteste anti-nomadi a Roma | indagati oltre 60 membri di CasaPound e Forza Nuova

L’ex presidente sudanese Omar al Bashir è stato incriminato per l’uccisione di manifestanti durante le ultime Proteste antigovernative : Il procuratore generale del Sudan ha incriminato l’ex presidente sudanese Omar al Bashir per l’uccisione di diversi manifestanti durante le proteste che hanno portato alla fine del suo regime, l’11 aprile scorso. Bashir era al potere dal 1989. Dopo la sua

Proteste antinomadi a Torre Maura : 41 denunciati : Arriveranno già all’inizio della prossima settimana le iscrizioni nel registro degli indagati per quanto avvenuto a Casal Bruciato, periferia est della Capitale, dove durante Proteste anti nomadi, animate anche da Casapound, i rom sono stati oggetti di insulti sessisti e razzisti.E per i disordini di qualche settimana fa in un’altra periferia romana, Torre Maura, sono state denunciate 41 persone accusate tra l’altro di ...

VIDEO| Proteste contro il PD. Manganellati i manifestanti : Non ha certo ricevuto l’accoglienza che si aspettava Nicola Zingaretti in quel di Napoli, quando all’esterno del teatro Sannazzaro in via Chiaia (il ‘salotto buono’ della città), un gruppo di disoccupati ha contestato duramente lui e il suo partito. “Basta campagna elettorali sulla pelle dei disoccupati. Siete stati seduti nei banchi del governo fino a ieri, oggi preparate la campagna elettorale per le europee, il tempo ...

Proteste e urla contro la casa ai rom : “Meglio i migranti degli zingari” : Davanti al palazzo di via Cipriano Facchinetti 90, a casal Bruciato, prima periferia est di Roma, i residenti che da domenica protestano contro l’assegnazione di un alloggio popolare a una famiglia rom, replicano con una domanda alle domande dei giornalisti: «Tu sul tuo pianerottolo ce li vorresti?». Loro sono «gli zingari»: quelli «che rubano», qu...

Proteste anti-nomadi : sit-in Forza Nuova : ROMA, 5 APR - "Adesso siamo pronti ad andare in ogni quartiere contro chi vuole distuggerlo". È quanto annunciano ai megafoni alcune decine di militanti di Forza Nuova in un sit-in in serata nel ...

Torre Maura ancora Proteste anti rom 'Andate via'. Pane sequestrato : 'Qui c'è tutto il fallimento dello Stato e della politica - ha detto - un fallimento che parte da lontano ma che è aumentato negli ultimi due anni'.

Proteste anti-rom - sale la tensione : bloccano ancora il pane per i nomadi : Continua il presidio del centro di accoglienza che avrebbe dovuto ospitare alcune famiglie di nomadi: "Non siamo razziasti, abbiamo paura e ci sentiamo abbandonati dalle istituzioni"

Proteste anti-rom - sale la tensione : bloccano ancora il pane per i nomadi : Continua il presidio del centro di accoglienza che avrebbe dovuto ospitare alcune famiglie di nomadi: "Non siamo razziasti, abbiamo paura e ci sentiamo abbandonati dalle istituzioni"

Proteste anti-rom - gli abitanti di Torre Maura : "Non ci muoviamo" | Domani la fiaccolata di Forza Nuova : Continua il presidio del centro di accoglienza che avrebbe dovuto ospitare alcune famiglie di nomadi: "Non siamo razziasti, abbiamo paura e ci sentiamo abbandonati dalle istituzioni"

Proteste anti-rom - gli abitanti di Torre Maura : "Non ci muoviamo da qui" : Continua il presidio del centro di accoglienza che avrebbe dovuto ospitare alcune famiglie di nomadi: "Non siamo razziasti, abbiamo paura e ci sentiamo abbandonati dalle istituzioni"

Proteste anti rom - metro rotte e Tmb a fuoco. Più complotti per tutti : Che il complotto si arrivato fin qui, fino alle vie di Torre Maura, Sara Seccia non lo dice. Ma neppure lo nega: “Beh, voi che dite?”. Noi lo chiediamo, ovviamente, alla consigliera comunale del M5s. “Può non essere così. Anche perché la questione di Torre Maura è focalizzata su atti di razzismo pur

Ancora Proteste a Torre Maura dopo il trasferimento di una settantina di rom : Gruppi di abitanti, appoggiati da militanti di Casapound e Forza Nuova, hanno protestato. Calci e saluti romani contro il pulmino, con a bordo 9 persone, che ha lasciato il centro di accoglienza. Si ...

Proteste anti-nomadi : pm - odio razziale : ANSA, - ROMA, 3 APR -La Procura di Roma apre un fascicolo di indagine in relazione agli scontri avvenuti nella tarda serata di ieri nella zona di Torre Maura dove circa 200 abitanti della zona, ...

Roma - Proteste anti nomadi. Campidoglio : 'Saranno ricollocati' : Cassonetti rovesciati, dati alle fiamme e centinaia di abitanti in strada. E' accaduto ieri sera a Torre Maura alla periferia est di Roma. Una protesta per l'arrivo di alcune famiglie rom, circa 60 ...