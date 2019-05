Parigi | la Tour Eiffel festeggia 130 anni di apertura al pubblico

Nuovo grattacielo per Parigi : via libera per la Tour Triangle - 180 metri di lusso dalla forma inedita [FOTO] : Dopo una lunga battaglia giudiziaria, la giustizia francese ha approvato la costruzione della Tour Triangle a Parigi . Un grattacielo che nascerà dal lato della Porte di Versailles e che è fortemente criticato dagli ecologisti, che denunciano un progetto “energivoro”. Il progetto, il cui costo stimato è di 500 milioni di euro, è stato bocciato una prima volta nel 2014, prima della sua adozione nel 2015 secondo una versione leggermente modificata. ...

Il tour della disperazione di May : a Berlino e a Parigi per convincerli sulla proroga della Brexit : A soli due giorni dal Consiglio europeo straordinario che potrebbe decidere - definitivamente? - le sorti della Brexit, Theresa May si sta per mettere in viaggio per incontrare i leader europei. Domani, 9 aprile, Sarà prima a Berlino e poi a Parigi. Un tour organizzato mentre il tempo scorre velocemente verso l'ultima deadline imposta dall'Ue e il rischio no deal è sempre lì, dietro l'angolo di Downing Street. Sul tavolo di ...