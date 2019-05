ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2019) Il nostro satellite deve continuare a essere studiato, anche perché a differenza di quello che si possa pensare ha molto ancora da dire agli studiosi. Lasi sta progressivamente restringendo ed èda. Lo indica sulla rivista Nature Geoscience unadell’università del Maryland, sulla base delle simulazioni fatte usando i dati dei sismometri installati sullae le immagini raccolte nel 2010 dalla sondar Reconnaissance Orbiter (Lro) della Nasa. Le immagini della sonda hanno infatti mostrato che lasi è progressivamente ‘essiccata’, lasciando sulla superficie migliaia di dirupi chiamati faglie inverse e che il processo sembra continuare ancora oggi. Per comprendere come questo è accaduto il gruppo coordinato da Nicholas Schmerr ha utilizzato un algoritmo per analizzare i dati sismici raccolti d...

Noovyis : Un nuovo post (La Luna si “restringe” ed è scossa dai terremoti, la ricerca grazie alle missioni Apollo) è stato pu… - TuttoQuaNews : RT @nuova_venezia: La Luna trema e si restringe: la faglia in 3D - Gualtiero78 : RT @nuova_venezia: La Luna trema e si restringe: la faglia in 3D -