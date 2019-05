IVAN GONZALEZ E SONIA PATTARINO Uomini e Donne | ' Spero staremo insieme per sempre'

Uomini e Donne - Sonia Pattarino ripiego per IVAN Gonzalez? La risposta : Dopo il duro sconfronto dell'ultima puntata del trono classico di 'Uomini e Donne', andata in onda, ieri pomeriggio, Sonia Pattarino, fidanzata con Ivan Gonzalez, ha sentito l'esigenza di rispondere sui social, a tutti quelli convinti che la scelta del modello spagnola fosse, in realtà, Natalia Paragoni. La rivale in amore della bella sarda ha abbandonato la villa qualche giorno prima dopo la visita a sorpresa di Andrea Zelletta, ...

UeD news - IVAN GONZALEZ sotto accusa dopo la lite con Natalia : Sonia lo difende sui social : A Uomini e Donne, nella puntata andata in onda ieri, erano presenti in studio Ivan Gonzalez e la fidanzata Sonia. I due, usciti insieme dalla trasmissione di Maria De Filippi, hanno preso parte alla registrazione del Trono Classico, dove era presente Natalia, ex corteggiatrice di Ivan che adesso sta corteggiando Andrea Zelletta, il nuovo tronista. Gonzalez, che si è sempre distinto per non avere peli sulla lingua, ha lanciato diverse frecciatine ...

Uomini e Donne - critiche a IVAN GONZALEZ dopo la puntata : Sonia risponde : Uomini e Donne, i fan del programma insorgono contro Ivan Gonzalez dopo la puntata: Sonia replica alle accuse L’intervento di Ivan Gonzalez a Uomini e Donne è stato molto apprezzato ieri dai fan della trasmissione. Tra questi, però, ve ne sono stati alcuni che hanno avuto qualcosa da ridire in merito alla sua partecipazione. Qualcuno, almeno […] L'articolo Uomini e Donne, critiche a Ivan Gonzalez dopo la puntata: Sonia risponde ...

IVAN GONZALEZ entra da solo a Uomini e Donne. Maria fa una gaffe : Uomini e Donne: Ivan Gonzalez sorprende Maria De Filippi: “Sei solo?” E’ da poco iniziata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. E a inizio puntata Maria De Filippi ha commesso una gaffe che ha molto divertito il pubblico a casa. Di cosa si tratta? La conduttrice ha chiamato in studio Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez. Peccato che quest’ultimo sia entrato in studio da solo, sorprendendo la presentatrice la ...

Spoiler U&D oggi - nuovo scontro tra Andrea Zelletta e IVAN GONZALEZ : 'Sei un calcolatore' : oggi, 4 aprile, verrà trasmessa una nuova puntata di Uomini e Donne dedicata al Trono Classico. Si tratterà di un appuntamento piuttosto complicato per Andrea Zelletta, che verrà duramente criticato dall'ex tronista Ivan Gonzalez. Inoltre il modello pugliese dovrà fare i conti con una serie di giudizi negativi espressi dalle sue corteggiatrici. A poche ore dalla messa in onda del dating-show condotto da Maria De Filippi, secondo le anticipazioni ...

Uomini e Donne : Sonia Pattarino fa una confessione su IVAN Gonzalez : Sonia Pattarino confessa a Ivan Gonzalez: “Non ti lascerò mai” Il gioco per Sonia Pattarino è diventato un modo per svelare verità importanti. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dopo un momento scherzoso con Ivan Gonzalez, ha ammesso al fidanzato che non lo lascerà mai. “Non ti lascio! Che uomo mamma mia, io ho un ballerino che pulisce a casa”. Sono state queste le parole di Sonia su Instagram Stories che ha ...

Gossip Uomini e Donne : IVAN GONZALEZ e Sonia fanno un annuncio : Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino felici: il viaggio dopo Uomini e Donne Nessuna nuvola all’orizzonte per Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino. La coppia nata a Uomini e Donne è partita in queste ore per un nuovo viaggio: destinazione Portogallo. Dopo aver festeggiato il primo mese da fidanzati, i due protagonisti di Canale5 hanno deciso di sancire il traguardo raggiunto con una vacanza di relax tra sole e mare. Sonia e Ivan hanno immortalato ...