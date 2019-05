Com’è navigare nello spazio in VR puoi farlo anche tu

wired

(Di giovedì 16 maggio 2019) Dopo avervi raccontato come è nata e chi sono i suoi creatori, siamo stati a provare la macchina per la realtà virtuale di VitruvianVR nel capannone vicino a Padova dove il progetto è nato. Non solo garage di Palo Alto, l’innovazione trovastrade tutte italiane e avrete modo di provare questa futuristica invenzione di persona al Wired Next Fest in scena a Milano a fine maggio. La sofisticata macchina per la realtà virtuale consentirà al pubblico la navigazione, in stile Millennium Falcon, con tanto di salto nell’Ipergrazie a Space Dive. Space Dive è un’esperienza nata appositamente per VitruvianVR grazie all’adattamento per questa macchina di Space Engine, il simulatore spaziale (in fase di sviluppo e liberamente scaricabile) realizzato dal programmatore-astronomo russo Vladimir Romanyuk. Space Dive però è opera del giovane regista italiano Giovanni Fantoni ...

