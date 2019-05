Berlusconi | la confessione | “Questo calcio non mi piace più | solo nomi impronunciabili

calcioweb.eu

(Di giovedì 16 maggio 2019) Avevano fatto parlare, sin dal suo insediamento come presidente del Monza, le parole disui calciatori che avrebbero composto la sua squadra. Parole che l’ex numero uno del Milan ha evidenziato ad Agorà, sui Rai Tre, parlando di un “di adesso che non mipiù“. Ecco il suo intervento. “La vicenda De Rossi? Non l’ho seguita. Ma tutte le squadre italiane sono piene di stranieri dai, con la barba lunga ed i capelli spettinati, tatuaggi, orecchini. Ed in più ilè diventato undi aggressione fisica“. LEGGIWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE DELLA TUA SQUADRA L'articolo, la: “Questonon mipiù,, barba lunga e tatuaggi”Web.

