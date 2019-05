Dacia | dal 2006 a oggi sempre in crescendo

Diretta Serie A : Dalla Dacia Arena Udinese - Inter senza Icardi e Vecino - dentro Lautaro : Si ritorna live Dalla Dacia Arena a raccontare la sfida tra Udinese ed Inter . Partita di importanza vitale per blindare il terzo per gli uomini di Spalletti, mentre Tudor e la sua Udinese hanno bisogno di punti come l'aria che si respira per poter giocare in Serie A anche la prossima stagione. Con una vittoria l' Inter andrebbe a più 9 punti rispetto al Milan che è al momento l'ultimo a poter sperare nel terzo posto, mentre l' Udinese andrebbe a ...

Dacia : arriva il Best Value Player - un premio per il calciatore dal miglior rendimento : Dopo le esperienze degli anni scorsi con le piccole imprese, le squadre, le famiglie, i giovani ed i sogni, Dacia si è concentrata sul mondo del pallone. Nell'ambito del Best Value Player ci sono in ...