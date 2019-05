Che Fuori Tempo che Fa | Crozza sul taglio del programma | “L’ad Salini non sapeva? Ma l’ad

ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 maggio 2019) “Senti Fabio, tu i miei numeri ce li hai”. Inizia così l’intervento di Mauriziodurante l’ultima puntata di Cheche Fa (per via della chiusura anticipata). Un intervento nel quale il comico, come sempre, “affonda il coltello dove più duole”: “In Liguria non abitiamo nemmeno lontani – continua – cosa vuoi che ti dica? Ci si vede in giro…”. A quel punto Fabio Fazio, sorridendo, interviene: “Va bene Maurizio, però sorvoliamo“. E il comico risponde: “Come faccio a sorvolare? Ti chiudono ilcon tre puntate di anticipo e io dovrei sorvolare? Come faccio a sorvolare sul fatto che ieri l’amministratore delegato della Rai,, ha detto che non neniente. Ma l’ad èo Salvini? No perché, secondo me, Salvini lo, così, a naso.che non...

