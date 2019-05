Alaska | collisione tra due aerei turistici durante una crociera | cinque morti

Blastingnews

(Di martedì 14 maggio 2019) Una terribile tragedia si è verificata ieri nel sud dell'dove duesi sono scontrati a mezz'aria. I velivoli trasportavano in totale 16 persone, 14 delle quali erano passeggeri della nave Royal Princess che stavano rientrando da una gita al parco nazionale del Misty Fjords National Monument. Al momento le cause dell'incidente non sono del tutto chiare, infatti l'autorità giudiziaria ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti. Il bilancio del sinistro è pesante:sarebbero iaccertati, ma si parla anche di 10 feriti e almeno un disperso....

ultima_ora : RT @ultimenotizie: E' di almeno tre morti e di tre dispersi il bilancio di uno scontro in volo tra due idrovolanti nei cieli dell'#Alaska.… - andrewsword2 : RT @ultimenotizie: E' di almeno tre morti e di tre dispersi il bilancio di uno scontro in volo tra due idrovolanti nei cieli dell'#Alaska.… - ultimenotizie : E' di almeno tre morti e di tre dispersi il bilancio di uno scontro in volo tra due idrovolanti nei cieli dell'… -